Valdagno – 22enne evade per due volte dai domiciliari: trovato in sala giochi e arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Valdagno nel corso della serata del 13 ottobre hanno arrestato S.G., 22enne di Valdagno, per evasione. Il ragazzo era già sottoposto ad arresti domiciliari dal 28 agosto 2022 come da ordinanza emessa dal Tribunale di Vicenza in relazione a violazione di un provvedimento di divieto di avvicinamento (per reati in materia di stalking) ed inosservanza delle disposizioni previste dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Cornedo Vicentino.

I militari della Stazione di Valdagno, nel corso di un servizio di controllo dei locali pubblici in orario serale, notavano il ragazzo dentro una sala giochi di Valdagno. Fermato si constatava che lo stesso non aveva nessuna autorizzazione a permanere all’esterno della propria abitazione dove si trova in regime di arresti domiciliari. Lo stesso veniva quindi tratto in arresto e, una volta espletati i dovuti atti, posto a disposizione della Autorità Giudiziaria berica a cui dovrà rispondere di evasione.

Lo stesso S.G. si era reso responsabile del medesimo reato lo scorso 8 ottobre venendo trovato, anche in questa occasione, senza nessuna autorizzazione nei pressi della zona “Lido” di Valdagno. In detto frangente era stato ricollocato presso la propria residenza in attesa della udienza di convalida.