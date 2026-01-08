Trump ordina il ritiro degli USA da 66 organizzazioni internazionali, incluso l’ONU
Mercoledì, il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dispone il ritiro degli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali ritenute “non più utili agli interessi americani”, di cui **31 legate direttamente all’ONU”, ha annunciato la Casa Bianca tramite un post su X.
Da quando è tornato alla Casa Bianca quasi un anno fa, Trump ha continuato a perseguire la sua politica “America First”, replicando alcune delle scelte del suo primo mandato. Tra queste, il ritiro dall’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dall’UNESCO, a cui gli Stati Uniti avevano aderito nuovamente durante la presidenza di Joe Biden.
L’amministrazione Trump ha inoltre interrotto la collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e ridotto drasticamente gli aiuti statunitensi all’estero. I tagli hanno colpito diverse agenzie delle Nazioni Unite, costrette a ridimensionare le proprie attività, tra cui l’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati e il Programma Alimentare Mondiale.
A settembre, parlando dall’Assemblea Generale dell’ONU, Trump aveva definito l’organizzazione “ben lontana dal realizzare il suo potenziale”, sottolineando la necessità, secondo lui, di riorientare le priorità americane a livello internazionale.