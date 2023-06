Trovato cadavere di un uomo in un’auto parcheggiata ad Altavilla

Macabro ritrovamento stamane ad Altavilla Vicentina nell’area parcheggio del distributore Vega di via Lonigo. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel posto passeggero di un’auto (una Punto di colore bianco) con la cintura allacciata. L’auto sarebbe parcheggiata nel distributore da quasi tre giorni. Il fatto che l’uomo sia seduto nel sedile passeggero lascia intendere che non si tratta di un gesto estremo, ma di probabile omicidio.

Non è ancora stata resa nota l’identità dell’uomo, che avrebbe 42 anni e sarebbe residente nel Vicentino. Si tratta di un italiano. A trovarlo poco dopo le 6 un 57enne dipendente della Morato che stava staccando dal proprio turno di lavoro. Al momento del ritrovamento presentava una macchia di sangue sulla bocca e sulla spalla destra.

Sul posto per le indagini del caso i carabinieri di Altavilla Vicentina assieme la squadra investigativa di Vicenza e al sostituto procuratore di Vicenza Hans Roderich Blattner.

“Siamo dispiaciuti e choccati – dichiara il sindaco di Altavilla Carlo Dalla Pozza che si è recato sul posto – anche se non si tratta di un nostro concittadino. E’ una strada di grande passaggio e non è la prima volta che in queste zone arriva l’esito di qualche episodio di cronaca, in questo caso purtroppo estrema. L’area è videosorvegliata e speriamo che le forze dell’ordine possano arrivare a chiarire i dettagli di questo triste episodio”