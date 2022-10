Trissino – Minorenni rubano al bar: denunciati. Trovata anche una bici elettrica rubata ad Arzignano

I Carabinieri della Stazione di Trissino nel corso del pomeriggio del 14 ottobre hanno denunciato presso il Tribunale per i minorenni di Venezia due cittadini di nazionalità italiana di anni 16 e 17, poiché ritenuti responsabili del furto perpetrato lo scorso 8 ottobre presso il “Bar Mercato” di Trissino.

I due nel corso della prima mattinata dell’8 ottobre, introdottisi all’interno del bar forzandone la porta d’ingresso, dopo aver rovistato nei vari locali, sono stati sorpresi dalla titolare sopraggiunta nel frattempo. Nel frangente gli stessi riuscivano ad asportare una cassettina per le mance che veniva abbandonata subito dopo lungo la strada durante la fuga.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma permettevano di risalire all’identità degli autori del furto. La successiva perquisizione domiciliare svolta nei confronti degli stessi permetteva di rinvenire elementi riconducibili al reato perseguito, e, all’interno del garage dell’abitazione di uno dei due ragazzi, una bicicletta elettrica oggetto di furto in abitazione perpetrato ad Arzignano il 2 ottobre 2022. Uno dei due minorenni dovrà pertanto rispondere anche per il reato di ricettazione.

Si precisa che tutte le attività poste in essere dai militari operanti ed il conseguente deferimento in stato di libertà sono provvedimenti adottati d’iniziativa da parte degli stessi militari procedenti e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.