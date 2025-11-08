ATTUALITA'CRONACAPROVINCIA Vicenza
8 Novembre 2025 - 11.21

Tragedia sul Cornetto: trovato senza vita un alpinista di Valdagno

REDAZIONE
È stato ritrovato senza vita un alpinista di 53 anni di Valdagno, scomparso nel pomeriggio dopo non essersi presentato a un appuntamento fissato per le 16.30. La compagna, preoccupata per il mancato rientro e per il cellulare che risultava libero ma senza risposta, ha raggiunto il Rifugio Campogrosso, dove ha trovato l’auto dell’uomo parcheggiata, dando subito l’allarme.

Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno e Schio, che hanno avviato le ricerche. Poco dopo, sotto la parete del Cornetto lungo la via Soldà, sono stati rinvenuti alcuni oggetti personali dell’alpinista. L’elicottero della Guardia di finanza di Bolzano, dotato di Imsi Catcher, ha poi individuato il segnale del cellulare e localizzato il corpo dell’uomo nei pressi dell’attacco della via, dove sarebbe precipitato mentre arrampicava in solitaria.

