Tornano nelle sale di Vicenza e provincia i martedì al cinema con tre euro

Al via martedì 7 marzo nelle sale di Vicenza e provincia gli appuntamenti dell’edizione 2023 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS.

La rassegna consentirà agli appassionati di recarsi al cinema tutti i martedì dei mesi di marzo, maggio e novembre, con un biglietto al costo ridotto di tre euro, permettendo così di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti, dalla notte degli Oscar, dal Festival di Cannes e dalla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, nonché le novità cinematografiche.

In città, in questo primo martedì di rassegna il Cinema Odeon propone, alle 16.00, 18.00 e 20.30, la visione di “Anton Cechov 1890” (Francia, 2015, 96’) di René Féret. Il film segue le vicende del drammaturgo russo e della sua famiglia: i suoi successi e le sue sfide, il suo rapporto con la professione di medico e, parallelamente, di autore, i suoi affetti personali e molte altre sfaccettature dell’autore di quelle opere ormai imprescindibilmente parte della letteratura che studiamo, amiamo, rappresentiamo ad oggi.

In provincia, al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa troviamo, alle 17.30 e 20.15, “Il primo giorno della mia vita” (Italia, 2023, 121’) di Paolo Genovese. Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze. Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare.

Infine, il Multisala Starplex di Marano Vicentino punta, alle 21.00, su “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana” (Giappone, 2023, 110’) di Haruo Sotozaki. Il film racconta cosa succede a Tanjiro, il ragazzo diventato cacciatore di demoni, dopo che la sua famiglia è stata uccisa e sorella Nezuko trasforma in un demone. Dopo aver sconfitto le Sei Lune Crescenti, tutti i demoni di rango superiore si radunano nel Castello dell’Infinito. Sarà compito di Tanjiro, dei suoi amici Zenitsu e Inosuke, e di uno dei membri più importanti del Demon Slayer Corps, Tengen Uzui dar loro la caccia. Il gruppo intraprenderà un viaggio che li porterà fino all’Entertainment District, un quartiere dove incontreranno due tra i più temibili demoni di alto rango, Daki e Gyutaro.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/