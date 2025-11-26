Terza ambulanza per il 118 a Vicenza e novità per Basso Vicentino e Sandrigo
Altre novità importanti riguardano l’estensione H24 dell’orario di servizio
dell’ambulanza con sede a Sandrigo e la presenza di un medico rianimatore\soccorritore
a Lonigo, oltre alla recente attivazione dell’ambulanza medicalizzata a Noventa Vicentina
È stata attivata a Vicenza una terza ambulanza infermierizzata, 24 ore su 24, che si aggiunge alle due in servizio in precedenza, con un contestuale potenziamento anche dello staff infermieristico in servizio presso la Centrale Operativa del Suem 118 di Vicenza.
In questo modo sarà garantita una copertura più efficace del servizio di emergenza su un’area che oltre al Capoluogo comprende anche numerosi comuni limitrofi, per un bacino di popolazione complessivo di circa 260 mila abitanti.
Il tutto a fronte di oltre 18 mila interventi l’anno per le ambulanze di stanza nella sola sede di Vicenza.
Parallelamente, l’ULSS 8 Berica ha potenziato anche la presenza dell’ambulanza presso la sede di Sandrigo, ora attiva H24 contro le precedenti 12 ore al giorno. Questa implementazione consentirà una maggiore efficacia di intervento in orario notturno in tutta l’area a Nord di Vicenza, dando in caso di necessità anche supporto nell’area dell’Alto Vicentino.
Allo stesso tempo, la disponibilità notturna di un equipaggio a Sandrigo porterà ad un beneficio indiretto per gli interventi in orario serale e notturno anche su Vicenza, potendo concentrare i mezzi di stanza nel Capoluogo su quest’ultimo ambito territoriale.
Inoltre, dal 1 dicembre all’ospedale di Lonigo è stato attivato un supporto medico da parte di uno specialista rianimatore\soccorritore, mediante nuova assunzione, che garantirà la guardia H24 del Presidio Riabilitativo Provinciale di Lonigo e allo stesso tempo andrà a integrare l’equipaggio dell’ambulanza – che diventerà così medicalizzata – per le uscite in risposta ai codici maggiori.
Va ricordato infine che questi interventi fanno seguito al recente potenziamento del servizio emergenza anche in Area Berica, con l’attivazione di una ambulanza medicalizzata con sede all’ospedale di Noventa.