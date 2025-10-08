Teatro Sant’Antonio, al via la vendita delle 327 storiche poltroncine

Il Comune di Montecchio Maggiore ha pubblicato l’avviso per l’alienazione delle storiche poltroncine del Teatro Sant’Antonio, struttura comunale attualmente interessata da un progetto di ristrutturazione. In tutto sono 372 sedute in legno, realizzate negli anni Cinquanta, che per decenni hanno accolto il pubblico in platea e che oggi vengono messe in vendita in quanto non più compatibili con le nuove esigenze funzionali della struttura.

Le poltroncine, organizzate in moduli di diversa dimensione, potranno essere acquistate da privati o enti che presenteranno un’offerta in busta chiusa entro mezzogiorno di martedì 11 novembre 2025 all’Ufficio Protocollo del Comune. Il prezzo base è fissato a 60 euro a seduta. È possibile concorrere per uno o più lotti e proporre l’acquisto di ulteriori moduli alle stesse condizioni nel caso di rimanenze.

Gli arredi possono essere visionati nei giorni di giovedì 16, martedì 21 e giovedì 23 ottobre 2025 dalle 16.45 alle 18.30, su prenotazione telefonica ai numeri 0444 705742 o 0444 705764. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Montecchio Maggiore.

«Ciascuna di queste poltroncine – sottolinea l’assessore alla cultura Andrea Palma – è stata testimone di centinaia di spettacoli, concerti e serate al Sant’Antonio. Acquistarne una significa mantenere in vita un pezzo di storia culturale e sociale della città, una storia che si arricchirà di nuovi capitoli con la riapertura del teatro completamente rinnovato, prevista per il prossimo anno. Il ricavato della vendita sarà utilizzato per l’acquisto dei nuovi arredi del teatro».

Nei prossimi mesi verrà infatti avviata la gara per l’affidamento della fornitura e dell’installazione dei nuovi arredi, per un valore complessivo di 700 mila euro, che comprenderà l’allestimento di scena, le poltroncine, gli impianti di amplificazione, proiezione e illuminazione del palco.