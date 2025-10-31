SVOLTA DIGITALE A CHIAMPO: AL VIA LA POSA DELLA NUOVA RETE FIBERCOP IN FIBRA OTTICA

Chiampo entra nell’era della connettività ultraveloce. Sono infatti iniziati i lavori per la posa della nuova rete in fibra ottica realizzata da FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa del Paese, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il progetto, interamente finanziato da FiberCop, prevede la costruzione di una rete a banda ultralarga capace di raggiungere una velocità di 2,5 gigabit al secondo, con l’obiettivo di arrivare a 10 gigabit nei prossimi mesi. Un intervento che permetterà di accelerare la digitalizzazione di famiglie, imprese e pubblica amministrazione, aprendo la strada a servizi innovativi come streaming in 4K, smart working, telemedicina e gestione intelligente del traffico e dell’illuminazione pubblica.

“L’avvio dei lavori rappresenta una tappa fondamentale per la nostra comunità – commenta il sindaco Filippo Negro –. Una connessione veloce e affidabile è oggi uno strumento indispensabile per affrontare le sfide del presente e del futuro, migliorando al tempo stesso la qualità della vita e la competitività del territorio.”

Anche Gianni Crocetti, responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop, sottolinea il valore dell’iniziativa: “Investire in infrastrutture digitali significa sostenere le imprese e migliorare la vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale.”

I lavori, già avviati, proseguiranno fino al 2026 e interesseranno progressivamente la maggior parte del territorio comunale. FiberCop utilizzerà ove possibile le infrastrutture esistenti, riducendo l’impatto ambientale e coordinandosi con il Comune per limitare i disagi alla viabilità.