Stadio Menti, il Comune valuta la cessione: spiraglio per il Lanerossi Vicenza se arrivano i risultati



Vicenza, 12 gennaio 2026 – Il futuro dello stadio Menti torna al centro del dibattito cittadino. Intervenendo in una sessione di domande e risposte con i residenti sui canali social, il sindaco Giacomo Possamai ha chiarito che l’amministrazione è pronta a considerare diverse opzioni per l’impianto, dalla concessione fino a un’eventuale vendita alla società LR Vicenza, a patto che ci siano le condizioni sportive ed economiche per sostenere investimenti di rilievo.

Il punto di partenza resta uno solo: la categoria. «Per parlare di interventi strutturali importanti serve una squadra in grado di competere a livelli più alti», ha spiegato il primo cittadino, ricordando anche la prossima riapertura della curva Azzurra, che porterà circa 600 posti aggiuntivi in Curva Sud. Un passo utile, ma non sufficiente se si vuole puntare a un impianto più moderno e funzionale.

Possamai ha ribadito che la città ha già scelto da tempo di mantenere il Menti nella sua collocazione storica. Proprio per questo, ha aggiunto, Vicenza merita uno stadio rinnovato, più accogliente e con servizi adeguati, parcheggi compresi. La disponibilità del Comune a sedersi al tavolo con il club è quindi totale, purché l’eventuale progetto trovi una base solida nei risultati del campo.

Nel ragionamento entra anche il ruolo della proprietà biancorossa, più volte pronta – come ricordato dal sindaco – a valutare interventi sull’impianto qualora la squadra salisse di categoria. In un momento complesso per il calcio, la presenza di una società stabile viene indicata come condizione essenziale per qualsiasi percorso di sviluppo.

Alla domanda diretta sulla promozione in Serie B, Possamai ha preferito non sbilanciarsi, richiamando la scaramanzia. Ha però sottolineato come l’andamento della stagione, finora molto positivo, possa aprire la strada non solo a traguardi sportivi ma anche a un salto di qualità nelle infrastrutture, offrendo alla città lo stadio e il palcoscenico che merita.