3 Febbraio 2026 - 11.19

SOVIZZO, NUOVO COMUNE… NUOVO STEMMA!

Elisa Santucci
Nato ufficialmente il nuovo Comune di Sovizzo, frutto della fusione tra i territori di Sovizzo e Gambugliano, a rappresentare questa nuova realtà amministrativa è stato scelto uno stemma simbolico che racchiude la storia, le tradizioni e l’identità delle due comunità. Il nuovo emblema unisce gli elementi distintivi dei precedenti stemmi comunali: il fondo fasciato di rosso e argento richiama Sovizzo, mentre il castello merlato di tradizione ghibellina richiama Gambugliano. Le tre spighe rappresentano le radici rurali condivise dai due territori.

