Sovizzo, il nuovo Comune riceve il suo gonfalone

Cerimonia in Prefettura a Vicenza: il Prefetto Filippo Romano consegna al sindaco Forlin il decreto del Presidente della Repubblica



Il nuovo Comune di Sovizzo ha ufficialmente il proprio gonfalone. Questa mattina, nella sede della Prefettura di Vicenza, il Prefetto Filippo Romano ha consegnato al sindaco Matteo Forlin il decreto con cui il Presidente della Repubblica ha concesso lo stemma e il gonfalone comunali.

La cerimonia ha rappresentato il coronamento del percorso istituzionale che ha portato, nel gennaio 2024, alla nascita del nuovo Comune di Sovizzo, istituito con legge regionale mediante la fusione dei precedenti Comuni di Sovizzo e Gambugliano.

Accanto al primo cittadino erano presenti l’assessore e consigliere comunale Valentina Oliviero, l’assessore Stefano Bravo, il segretario comunale Paolo Foti e la responsabile della segreteria generale Antonella Vitale. Ha partecipato anche il viceprefetto aggiunto Emanuele Cassaro, che aveva guidato il nuovo ente in qualità di commissario prefettizio fino all’insediamento degli organi eletti.

Nel presentare il nuovo stemma, il sindaco Forlin ha illustrato il valore simbolico della fusione araldica tra le due storie comunali: sul fondo fasciato di rosso e argento, richiamo diretto all’antico stemma di Sovizzo, campeggia un castello merlato alla ghibellina, elemento distintivo dell’identità di Gambugliano. Al centro, tre spighe d’oro rappresentano il grano e il farro spelta, simboli delle radici agricole condivise.

«La consegna del gonfalone con il nuovo stemma rappresenta un momento di riconoscimento istituzionale e di valorizzazione di un percorso all’insegna dell’efficientamento e della qualità dei servizi per la collettività – ha dichiarato il Prefetto Romano – È un segno di continuità e coesione tra territori che condividono storia, cultura e tradizioni».

Con la cerimonia odierna, Sovizzo entra così a pieno titolo nella geografia araldica dei Comuni italiani, sancendo la propria identità unitaria dopo la fusione con Gambugliano.