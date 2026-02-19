STREET TG
19 Febbraio 2026 - 11.19

SOSPESO LO STATO DI AGITAZIONE AL PRONTO SOCCORSO: ULSS 8 E SINDACATI TROVANO ACCORDO

Elisa Santucci
Dopo l’incontro in Prefettura fra i sindacati e l’Ulss 8 di Vicenza, è stato sospeso lo stato di agitazione del personale del Pronto Soccorso. Durante il confronto sono state discusse le principali criticità riscontrate dagli operatori. L’Ulss 8 si è impegnata a creare un piano di riorganizzazione delle emergenze territoriali, rafforzare il controllo della professionalità dei medici e aumentare l’affiancamento, la conoscenza delle procedure e dei protocolli applicati all’interno dell’azienda sanitaria.

