SOSPESO LO STATO DI AGITAZIONE AL PRONTO SOCCORSO: ULSS 8 E SINDACATI TROVANO ACCORDO

Dopo l’incontro in Prefettura fra i sindacati e l’Ulss 8 di Vicenza, è stato sospeso lo stato di agitazione del personale del Pronto Soccorso. Durante il confronto sono state discusse le principali criticità riscontrate dagli operatori. L’Ulss 8 si è impegnata a creare un piano di riorganizzazione delle emergenze territoriali, rafforzare il controllo della professionalità dei medici e aumentare l’affiancamento, la conoscenza delle procedure e dei protocolli applicati all’interno dell’azienda sanitaria.