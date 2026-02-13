SIEME contro l’HPV: istituzioni e università unite per la prevenzione

Roma – La prevenzione contro il Papilloma Virus Umano (HPV) torna al centro del dibattito scientifico e istituzionale con l’evento “SIEME contro l’HPV: l’università al servizio della scienza e della salute”, in programma il 4 marzo alle ore 15:00 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via di Santa Maria in Via 37/B.

L’iniziativa si propone di rafforzare il dialogo tra istituzioni, mondo accademico e professionisti della sanità, promuovendo una cultura della prevenzione fondata su evidenze scientifiche e strategie condivise.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, insieme all’Assessore regionale Luisa Regimenti, al Vicepresidente della Commissione Sanità Angelo Tripodi, al Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma Antonio Magi e alla Presidente dell’Associazione Donne in Europa Stefania Arciello. Madrina dell’evento sarà la professoressa Brunella Orecchio Tajani.

Il primo approfondimento, dalle 15:30 alle 16:00, sarà dedicato al “Ruolo dei Direttori Generali ASL nella promozione della prevenzione HPV”, con un focus sulle strategie territoriali per incrementare l’adesione alle campagne vaccinali e migliorare l’accesso all’informazione.

Seguirà, dalle 16:00 alle 16:30, il panel “Scuola, università e prevenzione”, incentrato sull’importanza della formazione e della comunicazione scientifica tra i giovani. L’obiettivo è rafforzare il legame tra istituzioni educative e sistema sanitario, riconoscendo alla scuola e all’università un ruolo chiave nella diffusione della cultura della salute.

Dalle 16:30 alle 17:10 spazio al tema “Il ruolo strategico del farmacista nella profilassi vaccinale dell’HPV”. Esperti in strategie vaccinali, farmacovigilanza e discipline regolatorie analizzeranno il contributo delle farmacie come presidi di prossimità nella promozione delle campagne di immunizzazione.

La sessione conclusiva, dalle 17:10 alle 18:00, affronterà il tema del monitoraggio e della prevenzione dell’HPV da una prospettiva multidisciplinare. Tra gli argomenti in programma: prevenzione in età pediatrica, tumori HPV-correlati, implicazioni sulla fertilità, patologie benigne e salute orale, con particolare attenzione alla diagnosi precoce.

L’evento, realizzato con la collaborazione dell’Associazione Donne in Europa, si inserisce nel più ampio impegno delle istituzioni regionali e nazionali per rafforzare le politiche di prevenzione e sensibilizzazione, sottolineando come la vaccinazione e l’informazione corretta rappresentino strumenti fondamentali per la tutela della salute pubblica.

Per partecipare è necessario inviare una richiesta all’indirizzo assessor atouniversita@regione.lazio.it, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita.