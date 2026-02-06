Sicurezza, scontro Sbrollini-Giovine: mozione ‘bocciata’ e scintille

VICENZA – Il tema della sicurezza, da sempre al centro del dibattito politico berico, accende un nuovo e durissimo scontro tra i parlamentari vicentini. Da una parte la senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini, che ha promosso una mozione unitaria per chiedere al Ministro Piantedosi un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine; dall’altra il centrodestra che, per bocca dell’onorevole Silvio Giovine (Fratelli d’Italia), respinge l’iniziativa al mittente bollandola come un’operazione di facciata priva di coerenza.

La mozione di Sbrollini: “Facciamo squadra per il territorio”

Tutto nasce dall’appello lanciato dalla senatrice Sbrollini ai colleghi parlamentari di tutti gli schieramenti. L’obiettivo dichiarato era quello di superare gli steccati ideologici per presentare un fronte comune davanti al Ministero dell’Interno, chiedendo più uomini e mezzi per una provincia che soffre da tempo di una carenza cronica di personale in Questura.

“Ho raccolto l’appello per fare squadra, ma solo Pd e 5 Stelle hanno risposto”, ha dichiarato amareggiata la senatrice, sottolineando come il testo proposto fosse volutamente “laico” e privo di attacchi politici, finalizzato esclusivamente al benessere della comunità. Nonostante l’adesione della dem Rosanna Filippin e della pentastellata Barbara Guidolin, il centrodestra ha deciso di non sottoscrivere il documento, portando Sbrollini a parlare di una “Vicenza politica che ha preferito restare divisa e, quindi, più debole”.

La replica di Giovine: “No a lezioni da chi ha tagliato i fondi”

La risposta di Silvio Giovine non si è fatta attendere ed è arrivata con toni perentori. Per l’esponente di Fratelli d’Italia, il problema non è il merito della richiesta, ma la credibilità di chi la propone.

«Cara Daniela Sbrollini, della sicurezza il Governo si occupa costantemente e senza bisogno di essere stimolato da nessuno», esordisce Giovine. «Men che meno da chi ha sostenuto per anni esecutivi di sinistra responsabili di tagli indiscriminati alle forze dell’ordine e di proposte ideologiche e irrealistiche, come i codici identificativi sui caschi».

Secondo Giovine, l’iniziativa della senatrice sarebbe un tentativo strumentale per coprire le mancanze dell’attuale amministrazione comunale di centrosinistra: «Non è credibile che la stessa parte politica che ha sempre avuto una visione giustificazionista nei confronti di chi delinque, che ha osteggiato i decreti sicurezza e delegittimato le forze dell’ordine, oggi si proponga come paladina di maggior controllo e legalità. Prima di condividere qualsiasi proposta serve una presa di distanza concreta, chiara e visibile da certi fenomeni».

Sicurezza senza “maschere”

Il deputato di FdI accusa il centrosinistra di voler scaricare sul Governo nazionale le responsabilità legate al degrado locale: «Tantare di scaricare responsabilità sull’unico Governo che, dopo decenni, affronta il tema senza ambiguità è un esercizio che non inganna più nessuno. Capisco che il Carnevale sia alle porte, ma la sicurezza è un tema che non contempla maschere: richiede coerenza e il coraggio di stare sempre dalla parte dello Stato».

Giovine conclude ribadendo che l’impegno del centrodestra per il territorio avviene su binari istituzionali già consolidati, senza la necessità di “lettere strumentali”: «Non esiste un parlamentare del centrodestra che non lavori quotidianamente al fianco dell’Esecutivo per rafforzare il presidio del territorio, senza bisogno di iniziative di facciata».

La distanza tra i due schieramenti appare dunque incolmabile: se da un lato si invoca l’unità d’azione per il bene della città, dall’altro si rivendica una differenza identitaria che rende impossibile, al momento, qualsiasi firma condivisa.