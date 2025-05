Serie C, playoff: Vicenza-Crotone è gara 2. Convocati, viabilità e misure di sicurezza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

VICENZA – Tutto pronto per gara 2 dei playoff di Serie C tra L.R. Vicenza e F.C. Crotone, in programma mercoledì 21 maggio alle ore 20:00 allo stadio Romeo Menti. Dopo la vittoria dei biancorosso per 2 a 1 dell’andata allo Scida, la sfida si preannuncia decisiva per il passaggio al turno successivo. Il pubblico biancorosso si prepara a spingere i ragazzi di mister Vecchi verso una vittoria che manca nei playoff da diverse stagioni.

I CONVOCATI

Per la sfida contro i calabresi, il tecnico del Vicenza ha convocato:

Portieri: Confente, Pizzignacco, Albertazzi

Difensori: Golemic, Cuomo, Laezza, Costa, Bellich, Sandon, Ierardi

Centrocampisti: Ronaldo, Greco, Cavion, Zonta, Rossi, Tronchin

Attaccanti: Della Morte, Pellegrini, Ferrari, Stoppa, Rolfini, Della Morte, Djibril

(L’elenco è da confermare sulla base della rosa ufficiale disponibile)

VIABILITÀ MODIFICATA E MISURE DI SICUREZZA

In occasione della partita, per motivi di ordine pubblico, il Comune ha disposto limitazioni straordinarie alla circolazione e alla sosta nell’area attorno allo stadio.

Dalle ore 16:00 , sarà vietata la sosta nei pressi dello stadio Menti fino a cessate esigenze.

, sarà vietata la fino a cessate esigenze. Dalle ore 18:00 , scatterà la chiusura al traffico di via Bassano e via Spalato . L’accesso sarà consentito solo a residenti ed esercenti .

, scatterà la . L’accesso sarà consentito solo a . Le consuete limitazioni previste durante le partite saranno estese anche ad altre vie adiacenti.

Per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità, è possibile consultare il portale Luceverde Vicenza, messo a disposizione dal Comune in collaborazione con ACI e la Polizia Locale.

ATMOSFERA CALDA E POSTI ESAURITI

Si prevede il tutto esaurito al Menti: la tifoseria biancorossa è pronta a trasformare l’impianto in una bolgia. Le autorità raccomandano di arrivare con largo anticipo per evitare disagi, usufruire dei parcheggi più distanti e rispettare le indicazioni del personale di sicurezza.

Vicenza-Crotone è più di una semplice partita: è un crocevia della stagione, con in palio il sogno promozione. Il calcio d’inizio è alle 20:00, e la città è pronta a spingere i biancorossi verso la semifinale.