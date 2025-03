Seconda edizione del concorso “Costruiamo Gentilezza”: tutti i premiati

Il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza ha organizzato una cerimonia per premiare i vincitori del Concorso “Costruiamo Gentilezza 2024”, promosso in occasione della giornata internazionale della gentilezza che si celebra ogni 13 novembre.

Questa seconda edizione prevedeva due sezioni distinte: “AZIONI GENTILI” rivolta alle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza e “PANCHINA VIOLA” dedicata alle iniziative degli Enti del Terzo Settore ETS.

Molti i comuni che hanno aderito e che in questa giornata sono stati presenti con i propri rappresentanti per testimoniare il valore dell’istituzione dell’Assessorato alla Gentilezza con loro per l’Ulss 7 Pedemontana Laura Caldana Responsabile dell’UOS Consultori Distretto Bassano del Grappa e per l’Ulss 8 Berica Catia Carturan Referente Ufficio Piano di Zona e Progetti.

Per Vicenza è stata presente la Consigliera Sara Maran con delega alla Gentilezza, per Camisano il Sindaco Renzo Marangon, da Colceresa il Vicesindaco e Assessore Gentilezza Cinzia Lunardon, per Dueville Giulia Zausa Presidente del Consiglio Comunale, da Rossano Veneto Helga Battaglin Assessore al Sociale e Gentilezza, da Santorso Gian Pietro Piazza Consigliere con delega al Sociale, da Schio Milva Scortegagna Assessore all’Istruzione con Lella Lain e infine, da Thiene l’Assessore alla Gentilezza Ludovica Sartore.

“È stato emozionante e c’è stata una bella partecipazione. È un sentire comune che c’è tanto bisogno di riflettere sulle buone pratiche, sul rispetto reciproco, sull’empatia e la collaborazione. – Sottolineano Gabriella Mezzalira e Maria Rita Dal Molin rispettivamente Presidente e Direttore del CSV di Vicenza – Il significato di Gentilezza fa riferimento a tanti aspetti della nostra vita e ne abbiamo un concreto bisogno nella nostra quotidianità”.

Sono state 13 le Scuole di 10 Istituti Comprensivi ad accogliere l’iniziativa realizzando 13 elaborati nella sezione “AZIONI GENTILI”, alcune coinvolgendo intere classi scolastiche, altre proponendo singoli alunni. Tutte opere molto interessanti che rappresentano un percorso di riflessione sul rispetto, la relazione, il confronto che dai bambini più piccoli della scuola dell’infanzia, agli alunni della scuola primaria e agli studenti delle superiori, hanno potuto compiere grazie alla guida e all’impegno dei loro insegnanti.

La Scuola di formazione professionale CFP Trissino ha lavorato sul “Dizionario della Gentilezza” con la prof.ssa Eva Dallaeri mentre a Thiene un’alunna della Scuola Medie Grande Quercia è stata portata ad esempio per la sua singolare “Empatia”. Per l’Istituto Comprensivo 2 e 4 di Vicenza, hanno partecipato due scuole dell’infanzia, La Casa dei Bambini “A.C.PiccolI” sezione goccioline blu con “Esercizi di grazia e gentilezza” mentre per la Primaria Paolo Lioy, hanno presentato “Crescere con cura: rispettiamo la natura e gli altri, un piccolo gesto alla volta!”. Restando a Vicenza per l’Istituto Comprensivo Vicenza 5, la primaria Due Giugno ha lanciato l’idea del “Calendario dell’Avvento della Gentilezza” con piccoli impegni quotidiani.

A Schio due classi della Scuola Paritaria “Maddalena di Canossa” hanno rispettivamente proposto “Mi prendo cura di te” e “Il tuo posto a tavola: ci penso io!”. La Scuola Primaria “Olga Gugelmo” San Luca di Marostica ha lavorato su “Birds feeders: le mangiatoie”. L’Istituto Comprensivo di Rossano Veneto ha candidato tre scuole: primaria Marconi con “Tolleranza ed Inclusione”, primaria Manzoni con l’alunno Elia Vangelista “Leggo per te” e l’infanzia Girogirotondo con “Piccola con un cuore grande”. Sempre con i più piccolini hanno partecipato la Scuola dell’infanzia IC Don Agostino Battistella con l’evento “Illuminiamo il nostro Quartiere. Fiaccolata di Natale” ed infine i bambini della Scuola dell’Infanzia Gesù Bambino di Colceresa con “La Fata della Gentilezza”.