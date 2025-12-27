ALTO VICENTINOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
27 Dicembre 2025 - 17.18

Scontro tra due auto a Gallio, due feriti: uno in codice rosso

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Gallio (VI) – Attorno alle ore 11.00 di oggi, sabato 27 dicembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti all’intersezione tra via Roma e via Tura per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Nello scontro sono rimaste ferite due persone. Una è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Asiago in codice rosso, mentre l’altra è stata accompagnata sempre ad Asiago in codice giallo.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento di Asiago, hanno operato per estrarre una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei veicoli, utilizzando attrezzature da soccorso, e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dal sinistro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del SUEM 118 per l’assistenza ai feriti, oltre alla Polizia locale e ai Carabinieri per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza si sono concluse dopo circa due ore.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Scontro tra due auto a Gallio, due feriti: uno in codice rosso | TViWeb Scontro tra due auto a Gallio, due feriti: uno in codice rosso | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy