Scontro tra due auto a Gallio, due feriti: uno in codice rosso

Gallio (VI) – Attorno alle ore 11.00 di oggi, sabato 27 dicembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti all’intersezione tra via Roma e via Tura per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Nello scontro sono rimaste ferite due persone. Una è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Asiago in codice rosso, mentre l’altra è stata accompagnata sempre ad Asiago in codice giallo.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento di Asiago, hanno operato per estrarre una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei veicoli, utilizzando attrezzature da soccorso, e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dal sinistro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del SUEM 118 per l’assistenza ai feriti, oltre alla Polizia locale e ai Carabinieri per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza si sono concluse dopo circa due ore.