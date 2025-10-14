ALTO VICENTINOCRONACA
14 Ottobre 2025 - 9.32

Scontro tra 3 auto: una finisce capovolta

REDAZIONE
Ieri sera verso le 18.30 a Zugliano un’auto, condotta da N.R. 59enne di Lusiana-Conco, ha perso il controllo andando ad urtare frontalmente il veicolo Fiat 500L che procedeva in senso opposto di marcia, condotta da A.E. 36enne di Sarcedo. A seguito dell’urto la 500L è finita capovolta in mezzo alla carreggiata e nello scontro è stata coinvolta una terza vettura Hyundai, ferma in colonna in senso di marcia verso Thiene, condotta da T.V. 22enne di Marano Vicentino.

Sul posto la pattuglia di pronto intervento del consorzio di polizia Locale Ne.vi. per i rilievi, coadiuvata da una seconda pattuglia per la viabilità del traffico. Via Libertà è rimasta chiusa dalle ore 18:25 fino circa alle ore 20.45 per consentire i rilievi del sinistro e la rimozione dei veicoli.

