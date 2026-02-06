ALTO VICENTINOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
6 Febbraio 2026 - 15.23

Sandrigo, camionista cade dal cassone: trauma cranico

REDAZIONE
Sandrigo – Infortunio sul lavoro questa mattina, intorno alle 8.50, in via Galilei. Un camionista di circa 60 anni, dipendente di un’azienda di via Chizzalunga, è caduto dal cassone del camion per cause in corso di accertamento.
Nella caduta l’uomo ha riportato un trauma cranico. I soccorsi lo hanno preso in carico e trasferito al Pronto Soccorso in codice giallo.
Dell’accaduto è stato informato lo Spisal per gli accertamenti di competenza.

