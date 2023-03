Sabato Rucco presenta i suoi candidati: “Ecco la lista 100% Vicenza”

Riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, sabato 1 aprile alle ore 11,30 presso Piazza Norma Cossetto a Polegge, presenta la lista dei 32 candidati di Rucco Sindaco. “Dopo il lancio di 3 liste del PD guidate da ex consiglieri comunali del PD, di Forza Italia, dei Radicali, ma travestite da civismo, ecco la lista Rucco Sindaco, la lista più votata dalle donne e dagli uomini di Vicenza 5 anni fa e oggi più che mai trasparentemente Vicentina e basta, senza etichette da propaganda elettorale. Nati per far ripartire Vicenza. Lo abbiamo fatto. Lo faremo di più e meglio”. Così il Presidente del Consiglio Comunale, Valerio Sorrentino, introduce la lista del Sindaco Rucco, tra consiglieri uscenti, assessori e tante nuove energie vicentine.