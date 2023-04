Rucco: “Zona a traffico residenti. Abbiamo fatto gli studi per rendere libera per i residenti la ztl attuale”

“In questi giorni di Pasqua e Pasquetta la nostra città è più che mai vitale e attrattiva” dichiara il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, “e sono proprio questi giorni, in cui stiamo chiudendo il programma elettorale che ci hanno convinto ancora di più a fare una scelta dirompente. La scelta è quella di rendere libera per tutti i residenti la Zona a Traffico Limitato. Ci abbiamo fatto numerosi studi e ascoltato molti soggetti della città, a partire dagli stessi residenti. Ci siamo resi conto che, dopo il periodo iniziale di applicazione universale della misura che abbiamo adottato sul modello di numerose città venete e italiane comparabili a noi, sia venuto il momento per un aggiornamento migliorativo. Calcolando il numero dei residenti nella Ztl e i mezzi in uso da parte loro, dopo aver monitorato in questi anni la situazione, possiamo procedere all’apertura libera a loro. Questa strada consentirà di raggiungere ancora di più gli obiettivi di sostenibilità ONU 2030, che prevedono sempre una combinazione virtuosa tra misure di sostenibilità ambientale e riduzione dell’inquinamento (come è la ztl) e misure di sostenibilità economica e sociale, come è questa che adotteremo da giugno. Dopo gli incontri che abbiamo già fatto in questi ultimi mesi con cittadini e altri protagonisti della vita della città, programmeremo un calendario di confronti costruttivi con cittadini e commercianti per definire l’operatività concreta della nostra nuova azione.”