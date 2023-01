Rucco: “Sulle panchine di Campo Marzo strumentalizzazione politica”

Riqualificazione totale di Campo Marzo, intervento del sindaco Francesco Rucco

“Sulle panchine la solita strumentalizzazione politica da campagna elettorale; stiamo lavorando concretamente sull’inclusione sociale favorendo la presenza delle famiglie e aiutando chi è senza una dimora”

“Il Comune di Vicenza è fortemente impegnato attraverso atti concreti a favorire l’inclusione sociale e ad aiutare tutte quelle persone che sono ai margini dellla società e senza una fissa dimora” – dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco in merito alle polemiche sollevate dalle opposizione sulla sostituzione delle panchine esistenti con nuovi arredi a seduta singola, nell’ambito del progetto di completa riqualificazione di Campo Marzo attraverso i fondi del PNRR.

Una soluzione prevista con l’obiettivo di evitare situazioni di degrado urbano creato dal bivacco.

“Ancora una volta – prosegue il sindaco – assistiamo alla strumentalizzazione politica di una minoranza, dedita alla mistificazione fine a sé stessa in quanto incapace di approfondire il merito dei progetti, che cerca di rappresentare la nostra città per ciò che non è.

Respingo con forza le insinuazioni perchè si tratta di una serie di interventi coerenti con le finalità di inclusione sociale e prevenzione del degrado urbano previste dal PNRR che propongono soluzioni in grado di porre rimedio alle situazioni di disagio che inevitabilmente attirano l’attenzione dei cittadini, creando la percezione del degrado. Non si fa inclusione sociale rendendo le panchine dei parchi pubblici più comode per chi ci dorme la notte, ma offrendo a queste persone servizi adeguati e opportunità di vita. Ed è quello che stiamo facendo con interventi concreti attraverso i servizi di accoglienza in emergenza, le unità di strada, il servizio degli educatori di strada per persone con problemi di dipendenza, il progetto di contrasto alla prostituzione e allo sfruttamento lavorativo, il servizio sociale comunale dedicato alle persone senza fissa dimora, il pronto intervento sociale e la distribuzione di beni essenziali. Ci sono numeri importanti a supporto di tutte queste iniziative che vanno ad assommarsi agli interventi per l’emergenza Covid-19 e a due importanti progetti sociali finanziati dal Pnrr da un milione e 800 mila euro per la “Stazione di posta” ed il progetto “Housing First” che prevede la realizzazione di alloggi finalizzati al reinserimento e all’autonomia delle persone senza fissa dimora. Il vero gesto di umanità non è farli dormire su una panchina all’addiaccio ma aiutarli concretamente dando loro un tetto e una prospettiva di reinserimento. Per cui, sul sociale, non prendiamo lezioni da nessuno in quanto abbiamo la coscienza a posto”.

SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA

SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA

Descrizione: possono accedere alla struttura dell’accoglienza invernale – nei limiti del numero di posti disponibili – tutti coloro che non possono essere accolti nella struttura dell’albergo cittadino

Persone seguite: 135 (inverno 2020/2021) | 88 (inverno 2021/2022)

Risorse stanziate: € 217.000

UNITA’ DI STRADA

Descrizione: servizio di supporto e distribuzione beni essenziali, attraverso il coordinamento delle attivita’ viene garantita la presenza sette giorni su sette

Persone seguite: 178 (2021) | 146 (2022)

Risorse stanziate: € 12.500 (2022) | € 25.000 (2023)

SERVIZIO EDUCATORI DI STRADA PER PERSONE CON PROBLEMI DI DIPENDENZA

Descrizione: _ SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE PERSONE CON DIPENDENZA DA SOSTANZE IN GRAVE MARGINALITA’

Persone seguite: 115 (2021) | 96 (2022)

Risorse stanziate: € 40.000 (2022) | € 25.000 (2023)

PROGETTO DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE E ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Descrizione: servizio di intercettazione in strada, di accoglienza e di segretariato sociale

Persone seguite: 35 (2021) | 37 (2022)

Risorse stanziate: € 7.000 (2022) | € 7.000 (2023)

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE DEDICATO ALLE PERSONE SENZA DIMORA

Descrizione: le persone senza residenza possono rivolgersi al servizio sociale dedicato per informazioni

Persone seguite: 50 (2021) | 50 (2022)

Risorse stanziate: € 36.000 (2022) | € 36.000 (2023)

PRONTO INTERVENTO SOCIALE

Descrizione: interventi realizzati in urgenza per PSD, donne vittime di violenza, sfratti non programmati

Persone seguite: 60 (2021) | 120 (2022)

Risorse stanziate: € 200.000 (2023)

DISTRIBUZIONE BENI ESSENZIALI

Descrizione: intervento specifico per garantire beni e servizi a favore delle persone senza dimora seguite dagli affidatari dei servizi, dalle associazioni o direttamente dal Comune

Persone seguite: 300 (2021) | 296 (2022)

Risorse stanziate: € 70.000 (2022) | € 300.000 (2023)

EMERGENZA CODIV-19

Descrizione: protocollo operativo per la gestione degli interventi a favore delle persone senza dimora per emergenza COVID-19: #teporedicasa (autunno-inverno 2020/2021)

Risorse stanziate: € 592.322,87

Interventi previsti dal protocollo operativo:

• potenziamento dell’Albergo Cittadino con apertura h. 24 garantendo l’accoglienza massima di 55 persone (di cui 5 accoglienze straordinarie di donne per emergenza freddo) e consegna pasti in loco;

• potenziamento dell’asilo notturno riservato all’emergenza freddo, con apertura h. 24 garantendo l’accoglienza massima di 50 persone e consegna pasti in loco;

• potenziamento dell’asilo notturno Casa San Martino, con apertura h. 24 garantendo l’accoglienza massima di 38 persone e la consumazione dei pasti presso la mensa di via Pasi;

• apertura straordinaria di una accoglienza presso San Faustino h. 24 garantendo l’accoglienza massima di 8 persone e la consumazione pasti presso la mensa di via Pasi;

• accoglienza massima di 8 persone presso la Capanna di Betlemme con la consumazione della cena e della colazione in loco e, solo nel caso di disposizioni nazionali di restringimento della possibilità di movimento delle persone, l’apertura straordinaria h. 24, garantendo la consumazione del pranzo;

• specifico accordo procedurale tra azienda ULSS 8 “Berica” e CRI comitato di Vicenza (membro di ATS Margini di Vita) per la fornitura di tamponi rapidi e molecolari per la presenza di anticorpi IgG e IgM anti COVID-19 (SARS-CoV-2) e la loro effettuazione, valutazione e caricamento nel portale regionale, in allegato al presente protocollo quale parte integrante;

• specifico accordo procedurale con l’Associazione Salute Solidale per garantire il monitoraggio sanitario degli ospiti privi di medico curante, in allegato al presente protocollo quale parte integrante;

• possibilità alle PSD non accolte in strutture di accoglienza di usufruire dei pasti, previo accreditamento, secondo lo schema in allegato al presente protocollo quale parte integrante;

• risorse economiche integrative specificamente dedicate all’accoglienza di PSD che dovessero risultare positive prima dell’ingresso nella struttura, con collocazione da individuarsi volta per volta in base alle risorse presenti sul territorio;

• rifornimento costante di DPI integrativi, garantiti dalle risorse del progetto #teporedicasa e dalle risorse del progetto DOM VENETO, specificatamente previste per tutte le strutture secondo le procedure descritte in allegato al presente protocollo quale parte integrante

PROGETTI PNRR

PNRR – M5C2I1 – INVESTIMENTO 1.3.2 – STAZIONE DI POSTA

progetto ammesso e finanziato per € 1.090.000

PNRR – M5C2I1 – INVESTIMENTO 1.3.1 – PROGETTO HOUSING FIRST – REALIZZAZIONE DI ALLOGGI FINALIZZATI AL REINSERIMENTO E ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE SENZA DIMORA

progetto ammesso e finanziato per € 710.000

