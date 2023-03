Rucco: “Oggi passo importante per la sicurezza negli ospedali”

“Oggi un passo importante per la sicurezza negli ospedali” il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028

“Il rinforzo e il miglioramento degli orari del presidio di Polizia nel nostro ospedale è la migliore risposta che poteva arrivare per la sicurezza del San Bortolo “ – commenta il sindaco, Francesco Rucco candidato del centrodestra civico per il 2023/2028 – “e ringrazio il questore per la tempestività oltre a tutti coloro che hanno segnalato nelle sedi competenti la criticità che ha portato all’inaccettabile episodio di violenza della settimana scorsa al Pronto Soccorso. La città di Vicenza e il nostro ospedale devono essere luoghi sicuri e ognuno di noi, Amministrazione compresa, sta facendo la sua parte per consentire alle persone perbene di non temere mai per la propria incolumità. Lo avevamo promesso cinque anni fa e continuiamo a lavorare accanto alle Forze dell’Ordine”.