Rucco: “Le bodycam per la polizia locale uno dei tanti passi in avanti sulla sicurezza”

“Le bodycam per dare più sicurezza al lavoro della nostra polizia locale è solo uno dei tantissimi passi fatti rivoluzionando in positivo la sicurezza della nostra città. Peccato per la politicizzazione elettorale della CGIL che ha impedito l’accordo a beneficio degli agenti.”. Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, approfondisce, insieme al consigliere delegato alla sicurezza, Nicolò Naclerio, i risultati dell’azione sulla sicurezza di questi 5 anni ed entra nel merito dei vantaggi per gli agenti della PL dell’accordo proposto dal Comune.

“Le bodycam per dare più sicurezza al lavoro della nostra polizia locale è solo uno dei tantissimi passi fatti rivoluzionando in positivo la sicurezza della nostra città. Peccato per la politicizzazione elettorale della CGIL che ha impedito l’accordo a beneficio degli agenti”. È questa in sintesi la conferenza stampa di oggi nei pressi della sede distaccata in stazione della Polizia Locale. Alla conferenza stampa il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, ha mostrato anche la bodycam che sarà in dotazione per la Polizia Locale e la documentazione originale presentata all’Ispettorato del Lavoro per ottenere l’approvazione all’uso di questo strumento di sicurezza per il lavoro degli agenti. E del resto è stato mostrato anche un articolo di giornale di Padova in cui erano gli agenti della Polizia Locale che raccontavano il valore delle bodycam come deterrente contro la violenza di possibili aggressori e come strumento di sicurezza quindi per cittadini e agenti della PL. Il Sindaco Rucco ha condiviso con il consigliere delegato alla sicurezza Nicolò Naclerio, prima della conferenza stampa, gli elementi principali che insieme hanno portato avanti nell’azione sulla sicurezza in città in questi anni.

In particolare gli obiettivi raggiunti: il distaccamento PL in Campo Marzo, il Nucleo Operativo Speciale e l’Unità Cinofila per le attività antidroga, che hanno prodotto anche il +400% di servizi antidegrado e antidroga. Altro obiettivo fortemente voluto dal Sindaco e supportato dai cittadini è stato il terzo turno prolungato fino alle 3.00 nel fine settimana (vedi slide sondaggio). Altro obiettivo è stato l’attivazione del controllo di vicinato (in 4 zone). E ancora il servizio di prossimità che chiamiamo vigile di quartiere a San Pio X e San Lazzaro. E il potenziamento della videosorveglianza (con 47 nuove telecamere dal 2018) e nuovi collegamenti con centrali operative CC e GdF e l’installazione di 6 portali TargaSystem.

Tutto questo ha prodotto nel 2021 la vittoria di Vicenza per il premio nazionale Sicurezza Urbana dell’ANCI e nel 2022 l’indagine sulla sicurezza del Sole 24 Ore ha dimostrato che Vicenza passa dal 92° posto nel 2018 con l’amministrazione del PD al 71° posto nel 2022 con noi.

In merito all’accordo sindacale proposto alla Polizia Locale e respinto “per l’evidente politicizzazione che ha dato a fini elettorali la CGIL, come hanno dimostrato anche le posizioni a loro sostegno anche del candidato del PD e dei suoi alleati.”

In particolare a cosa rinunciano gli agenti, rifiutando l’accordo? L’aumento di 80.000 € per la previdenza integrativa, l’aumento dell’indennità di servizio esterno, il terzo turno ridotto fino alle 2.00 anziché fino alle 3.00 nel periodo estivo (maggio/ottobre) anziché tutto l’anno, l’esclusione dal terzo turno per limiti di età.

Nonostante il mancato accordo andrà avanti: la programmazione delle assunzioni fino a 150 agenti entro i prossimi 5 anni, il tavolo tecnico interno per l’organizzazione dei servizi e degli orari, la formazione specialistica (tecniche operative presso Scuola Allievi Polizia di Stato di Peschiera), la dotazione bodycam per migliorare la sicurezza degli agenti in servizio

I motivi del voto contrario dichiarati si sono dimostrati pretestuosi perchè: sull’organico l’Amministrazione si è impegnata a prevedere quote di nuove assunzioni in PL (cosa che non avviene in altri settori comunali); su servizi e orari il Comandante ha già avviato il tavolo di confronto concordato con i sindacati e sui rapporti con le altre forze dell’ordine è in corso il confronto con il Prefetto e il Comitato ordine pubblico e sicurezza per il rinnovo del “Patto per Vicenza sicura” che risolverà le criticità nel coordinamento tra le centrali operative.