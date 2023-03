Rucco: “I 500 milioni della TAV grazie a un gioco di squadra del centrodestra”

Riceviamo e pubblichiamo

“Più di 500 milioni di euro dal Governo per i vicentini grazie al gioco di squadra del centrodestra con il Sindaco Rucco”. Massimo Bitonci, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, parla della nuova conquista di risorse per Vicenza per la TAV ottenuta grazie alla collaborazione tra il Governo, la Regione e il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028.

“Grazie alla filiera comune, regione e governo e alla squadra del centrodestra, in meno di 5 anni abbiamo conquistato per Vicenza” afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, “più di 100 milioni di euro. Poco più della metà sono bandi PNRR vinti grazie alla nostra Giunta, facendo il record rispetto a tutte le città del Nord come progetti. E sui quasi 40 milioni conquistati attraverso altri bandi superiamo di gran lunga quanto fatto in 10 anni dal PD. E adesso ecco un nuovo successo. Oltre alla Regione, con il Presidente Zaia e l’assessore De Berti, devo ringraziare tutto il Governo Meloni, quindi Salvini, Giorgetti e il Sottosegretario Massimo Bitonci per il lavoro tra Vicenza e Roma che, in questi pochi mesi dalla nascita dell’Esecutivo a guida centrodestra, ha consentito di portare ai nostri cittadini le ingentissime risorse per garantire la realizzazione completa della TAV. Una conquista che vale doppio non solo per la dimensione eccezionale per la nostra città, ma soprattutto perché avviene mentre leggiamo delle trattative in corso con l’Europa proprio per adeguare i progetti PNRR all’aumento pazzesco dei costi delle materie prime generati dalla guerra in Ucraina. Invece la strettissima collaborazione tra me, la nostra Giunta, la Regione e il Sottosegretario Bitonci, il suo Ministero e tutto il Governo ci ha fatto superare anche questo ostacolo. Merito anche della bontà del progetto che la nostra Giunta ha modificato almeno in parte rispetto agli errori della Giunta PD”. “Più di 500 milioni di euro per i vicentini”, afferma il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, on. Massimo Bitonci, “sono le risorse straordinarie che abbiamo fortemente voluto come Governo grazie al gioco di squadra con il Sindaco Rucco e tutta la sua Giunta. Una Giunta che ha dei numeri straordinari sia nella capacità di vittoria nei bandi sia nelle competenze nella gestione e che condivide con il Governo Meloni una visione di rilancio della città di Vicenza, del Veneto e del Paese anche grazie ad opere strategiche come la TAV, che infatti tutti gli imprenditori chiedono e che genererà più lavoro e più benessere per i vicentini e per tutto il territorio nei prossimi anni. Devo dire che non avremmo ottenuto tutto questo senza un centrodestra così unito sia a Roma che a Vicenza e senza il lavoro con me del Ministro Giorgetti e del Ministro Salvini, che hanno considerato questo intervento per Vicenza prioritario per il rilancio di tutta l’Italia e per fare della città, della Regione Veneto e del nostro Paese uno degli assi più competitivi d’Europa.”