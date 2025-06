Riqualificata la sede di Agno Chiampo Ambiente: ospiterà sul tetto un impianto fotovoltaico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La sede di Agno Chiampo Ambiente, gestore del ciclo integrato dei rifiuti di 23 Comuni dell’Ovest Vicentino, è stata riqualificata da Acque del Chiampo che è proprietaria dell’immobile.

Lo stabile di via Strada Romana a Montecchio Maggiore, che ospita gli uffici amministrativi, lo sportello clienti e la rimessa per i mezzi, era entrato a far parte del patrimonio immobiliare di Acque del Chiampo nel 2009, nell’ambito dell’incorporazione della società Mbs che allora gestiva il servizio dei rifiuti per il territorio.

Negli ultimi mesi, la struttura è stata oggetto di una riqualificazione per la sistemazione interna dei locali, la tinteggiatura delle pareti esterne e il rifacimento del tetto che ora potrà ospitare l’installazione di pannelli fotovoltaici. L’importo dei lavori recentemente conclusi è di circa 200.000 euro.

Al termine dell’intervento, c’è stato il sopralluogo del vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo e del direttore generale, Andrea Chiorboli, insieme al direttore generale di Agno Chiampo Ambiente, Alberto Carletti e alla responsabile amministrativa Barbara Maello.

“Si tratta di un investimento importante per valorizzare l’immobile – commentano il vice presidente Guglielmo Dal Ceredo e il direttore generale Andrea Chiorboli -. La riqualificazione è stata anche l’occasione per il rifacimento del tetto, ora in grado di ospitare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia pulita attualmente in fase di progettazione, nell’ambito del progetto generale di Acque del Chiampo per sfruttare tutte le superfici utili su terreni ed edifici di proprietà per l’installazione di pannelli solari”.