Rigeneriamo Insieme Vicenza: “Degrado Palladio”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Marco Lunardi e Andrea Maroso, candidati consiglieri e referenti per la campagna elettorale di Rigeneriamo Insieme Vicenza.

Lo spettacolo apparso questa mattina ai visitatori della mostra l’Egitto Eterno mette definitivamente la parola fine alla narrazione sulla sicurezza che il sindaco Rucco ci rifila da cinque anni. Le foto impietose della casetta di cartone con la preparazione e somministrazione della dose per colazione non lasciano spazio a dubbi e interpretazioni e certificano il fallimento di tutte le promesse elettorali del 2018, quando Rucco basò gran parte della campagna elettorale sulla lotta al degrado, e di tutte le azioni intraprese in cinque anni di amministrazione. Il martellamento quotidiano delle forze dell’ordine su Campo Marzio non ha fatto altro che spostare il problema nelle aree limitrofe, compreso il centro storico oggi immortalato.

Da via Adenauer alla zona dello stadio, i parchi e giardini pubblici della città sono punti di spaccio e consumo di droga 24 ore su 24, con le conseguenze che i cittadini purtroppo toccano con mano quotidianamente: finestrini rotti, macchine vandalizzate, ragazzi che non possono uscire da soli perchè giustamente i genitori non si fidano. Appare quindi lontanissimo dalla realtà il tentativo messo in atto dal sindaco con l’installazione dei cartelli sui controlli di vicinato a ridosso delle prossime elezioni; quello che di buono poteva essere costruito in cinque anni di mandato non è stato nemmeno abbozzato, e tutto ciò che resta sono un sacco di foto, annunci e proclami che non hanno alcun riscontro nella vita quotidiana dei vicentini.

Davanti alle foto di stamattina, i rendering, sopralluoghi e inaugurazioni dell’ultima ora appaiono come un mero tRucco elettorale.