Ricerche in corso a Cencenighe: 51enne scomparso da ieri mattina

Sono in corso da questo pomeriggio le ricerche di un 51enne di Cencenighe, di cui non si hanno più notizie da ieri mattina, quando ha avuto l’ultimo contatto con i familiari. Dopo che da due giorni – ieri e oggi – non si è presentato sul luogo di lavoro, il suo datore ne ha segnalato la scomparsa ai Carabinieri. L’auto del 51enne è stata individuata in località Bastiani, sopra l’abitato di Cencenighe, e al suo interno è stato rinvenuto il cellulare. Scattato l’allarme, il Soccorso alpino di Agordo, Val Biois, Val Pettorina, Alleghe – Val Fiorentina, i soccorritori della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco – una cinquantina di persone in tutto – stanno perlustarndo le zone primarie attorno al luogo dove è stato trovato parcheggiato il mezzo. È stata effettuata una perlustrazione dell’area con l’elicottero convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, con a bordo dei soccorritori, i droni hanno sorvolato il territorio e si sono mosse anche diverse unità cinofile. Sono in arrivo dalla Lombardia due unità cinofile molecolari. Le ricerche proseguiranno domani, se non ci fossero novità.

