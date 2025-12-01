Qualità della vita: provincia di Treviso al top. La provincia di Vicenza perde 10 posizioni (bene ambiente, male sicurezza, cultura e tempo libero)

La Provincia di Treviso si conferma al vertice in Veneto e scala fino alla sesta posizione in Italia per qualità della vita, guadagnando ben 18 posti rispetto al 2024. È quanto emerge dall’indagine pubblicata oggi dal Sole24Ore, che analizza le performance delle province italiane nella consueta classifica di fine anno.

Anche a livello nazionale la Marca Trevigiana si distingue, risultando 6ª assoluta in Italia grazie a un significativo miglioramento rispetto all’anno scorso. Tra le prime dieci province italiane compaiono anche altre città venete:

Treviso – 1ª in Veneto, 6ª in Italia Verona – 7ª in Italia Padova – 9ª in Italia, tornando al vertice dopo 30 anni Vicenza – 18 (-19) Belluno – 33 (+12) Venezia – 53 (-7) Rovigo – 63 (-10)

Scivolone di Vicenza di 10 posizioni quindi. La provincia berica mantiene buoni parametri per Ambiente e Servizi (4a in Italia), Demografia e Società (18a), Affari e Lavoro (19a). Male Giustizia e Sicurezza (45a) e Cultura e Tempo Libero (68a).

La classifica si basa su 90 indicatori raggruppati in diverse aree: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Tra i risultati più rilevanti per Treviso spiccano: