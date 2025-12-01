ATTUALITA'VENETOVICENZA e PROVINCIA
1 Dicembre 2025 - 12.17

Qualità della vita: provincia di Treviso al top. La provincia di Vicenza perde 10 posizioni (bene ambiente, male sicurezza, cultura e tempo libero)

REDAZIONE
La Provincia di Treviso si conferma al vertice in Veneto e scala fino alla sesta posizione in Italia per qualità della vita, guadagnando ben 18 posti rispetto al 2024. È quanto emerge dall’indagine pubblicata oggi dal Sole24Ore, che analizza le performance delle province italiane nella consueta classifica di fine anno.

Anche a livello nazionale la Marca Trevigiana si distingue, risultando 6ª assoluta in Italia grazie a un significativo miglioramento rispetto all’anno scorso. Tra le prime dieci province italiane compaiono anche altre città venete:

  1. Treviso – 1ª in Veneto, 6ª in Italia
  2. Verona – 7ª in Italia
  3. Padova – 9ª in Italia, tornando al vertice dopo 30 anni
  4. Vicenza – 18 (-19)
  5. Belluno – 33 (+12)
  6. Venezia – 53 (-7)
  7. Rovigo – 63 (-10)

Scivolone di Vicenza di 10 posizioni quindi. La provincia berica mantiene buoni parametri per Ambiente e Servizi (4a in Italia), Demografia e Società (18a), Affari e Lavoro (19a). Male Giustizia e Sicurezza (45a) e Cultura e Tempo Libero (68a).

La classifica si basa su 90 indicatori raggruppati in diverse aree: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Tra i risultati più rilevanti per Treviso spiccano:

  • Ambiente e servizi – 2ª in Italia, con eccellenze nella raccolta differenziata (1ª assoluta), fotovoltaico (2ª) e qualità della vita degli anziani (2ª).
  • Parità di genere – 8ª a livello nazionale.
  • Giustizia e sicurezza – 10ª in Italia.
  • Demografia, salute e società – 15ª in Italia.

