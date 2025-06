Protesta contro Jeff Bezos a Venezia: laser sul Campanile di San Marco e corteo in arrivo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Venezia, 27 giugno 2025 – Un’azione dimostrativa ha scosso il cuore del centro storico veneziano nella notte: alcuni attivisti del gruppo “No Space for Bezos” hanno proiettato scritte laser sul Campanile di San Marco, in segno di protesta contro la presenza in città di Jeff Bezos e della moglie Lauren Sánchez.

Sulla parete del celebre monumento sono apparse la testa stilizzata del fondatore di Amazon e slogan come “Fck Bzs” e “No Space 4 Bezos”, visibili per diversi minuti prima di essere interrotti.

Il gesto è stato rivendicato dai movimenti ambientalisti e antisistema che annunciano una manifestazione pubblica domani, sabato 28 giugno, con un corteo in partenza alle ore 17:00 dalla Stazione di Santa Lucia. Gli organizzatori affermano che sono attesi partecipanti da tutto il Nordest.

Nel frattempo, il primo party esclusivo legato al soggiorno della coppia Bezos – ospitato nel chiostro della Madonna dell’Orto – è stato interrotto ieri sera da un violento acquazzone che si è abbattuto su Venezia. Gli ospiti vip hanno lasciato precipitosamente l’evento a bordo dei taxi acquei, costretti a ripararsi dall’improvviso maltempo.