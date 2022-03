Profughi, il presidente di Confindustria Veneto su Salvini: “Che schifo di politica”

Nel giorno della visita di Matteo Salvini in Polonia per la crisi Ucraina il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, scende in linea di collisione con il leader leghista sul tema dei profughi. “Che schifo di politica… Sta sempre a mettere la povera gente l’uno contro l’altro. Ma che hanno fatto i # bangladesh ?” scrive in un tweet Carraro, aggiungendo sotto la foto di Salvini in missione a Varsavia.