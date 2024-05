Recinzione Campo Marzo – Rucco: “Tutelare zone limitrofe”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere di FdI ed ex sindaco Francesco Rucco sulla recinzione di Campo Marzo

“Nei giorni scorsi – scrive – in occasione dell’Adunata degli Alpini, vi è stato il primo test di recinzione dell’area di Campo Marzo destinata, per l’occasione, a Cittadella degli Alpini.

La chiusura dell’area di Campo Marzo ha determinato lo spostamento di sbandati e spacciatori nelle vie limitrofe ed esattamente tra Piazzale Bologna, Via Battaglione Monte Berico e Via Napoli con gravi disagi per residenti e commercianti sia di giorno che di notte.

Già numerosi sono stati gli interventi delle Forze dell’Ordine sollecitati dai residenti che assistono ogni giorno a scene di spaccio, consumo di droga e risse tra sbandati.

Quanto sta accadendo in queste ore potrebbe essere l’anticipazione degli effetti (da noi annunciati dai banchi dell’opposizione) della prossima recinzione di una parte di Campo Marzo, proprio la stessa zona che ha ospitato la chiusura dell’area per consentire la realizzazione della cittadella degli Alpini.

Preoccupati dalla degenerazione di degrado e sicurezza nelle aree sopracitate e dal silenzio e dalla inerzia dell’Amministrazione Comunale, chiediamo quali azioni intenda mettere in campo il Sindaco per garantire decoro urbano e sicurezza a chi abita e lavora in quelle zone.