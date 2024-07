PE, Giovine (FdI): “Elezione Donazzan a vicepresidente commissione ITRE grande riconoscimento”

“Voglio esprimere la grande soddisfazione e le congratulazioni a nome di Fratelli d’Italia Vicenza a Elena Donazzan eletta quest’oggi vicepresidente della Commissione (ITRE) Industria, Ricerca ed Energia al Parlamento Europeo. La delegazione dei Conservatori diventa così centrale in una commissione strategica dove transiteranno i dossier più rilevanti per la nostra economia e il nostro sistema industriale. La competenza, la perseveranza e la passione di Elena saranno fondamentali nel presidio degli interessi nazionali.

Una grande raggiungimento per tutta la federazione di Fratelli d’Italia Vicenza che continua a cresce nel territorio e nelle Istituzioni nazionali ed europee. Un riconoscimento importante per una persona che ha sempre messo al primo posto l’Italia e il bene degli italiani nel suo agire politico”.

Cosi il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Vicenza, Silvio Giovine.