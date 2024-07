Rucco a Possamai: “Sperimentiamo il taser, come a Milano”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco lancia una proposta al sindaco Giacomo Possamai. “Alla luce dell’accordo raggiunto a Milano – scrive – tra l’Amministrazione di centrosinistra guidata dal Sindaco Sala e l’opposizione di centrodestra, sulla sperimentazione del taser entro l’autunno, riteniamo che anche per la città di Vicenza sarebbe opportuno considerare un provvedimento analogo. L’introduzione del taser, la pistola a impulsi elettrici in dotazione alla Polizia locale, potrebbe migliorare la sicurezza urbana e fornire agli agenti uno strumento aggiuntivo per gestire situazioni critiche in modo non letale.

Chiediamo che in Consiglio comunale si avvii un confronto tra maggioranza e opposizione per discutere l’introduzione del taser. Riteniamo che un provvedimento simile possa contribuire a garantire un maggiore controllo del territorio e una risposta più efficace alle situazioni di emergenza che la nostra città sta affrontando, nel rispetto dei diritti e della sicurezza dei cittadini.

Invitiamo pertanto il Sindaco Possamai a valutare questa proposta e ad avviare le necessarie discussioni in tempi brevi, affinché anche a Vicenza si torni a parlare seriamente di sicurezza”.