Spari a Donald Trump: la lunga lista dei presidenti e dei candidati USA nel mirino

Donald Trump è stato vittima di un attentato sabato, 13 luglio, mentre teneva un discorso su una piattaforma in mezzo a un campo a Butler, Pennsylvania, nell’est degli Stati Uniti. Questo evento si inserisce in una lunga storia americana segnata dalla violenza politica.

Il 9 aprile 1865, dopo quattro anni di guerra civile tra gli stati del sud e quelli del nord, il conflitto terminò. Sei giorni dopo, il presidente Abraham Lincoln fu colpito alla testa da un partigiano del sud. Nel 1912, Theodore Roosevelt sopravvisse a un tentativo di omicidio, e nel 1933, il presidente Franklin Roosevelt fu preso di mira.

La storia americana è ricca di attacchi motivati politicamente. Nel contesto della Guerra Fredda tra Stati Uniti e URSS, il 22 novembre 1963 a Dallas, il presidente democratico John Fitzgerald Kennedy fu ucciso a colpi di arma da fuoco durante una parata in città. “Fu uno shock enorme ma non cambiò la mentalità”, analizza la storica specialista degli Stati Uniti, Nicole Bacharan, aggiungendo che “il 1968 fu un anno estremamente violento con gli omicidi di Martin Luther King e poi del fratello di John Kennedy, Bobby Kennedy.”

Quattro anni dopo, nel 1972, un altro candidato, George Wallace, fu colpito da cinque proiettili a distanza ravvicinata e rimase disabile per tutta la vita. Poi, nel 1981, un tiratore svuotò il caricatore della sua pistola su Ronald Reagan, che rimase ricoverato in ospedale per dodici giorni. Come oggi, questi eventi scatenarono enormi controversie sulla sicurezza dei presidenti, portando le autorità a rafforzare drasticamente le loro protezioni.