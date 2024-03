Salvini ‘vede bene’ Zaia in Europa

Matteo Salvini ha espresso il suo desiderio che Luca Zaia venga rieletto in Veneto. Tuttavia, durante un evento a Padova oggi, ha sottolineato che se ciò non accadesse, ha un’idea in mente. Zaia, ha spiegato, potrebbe intraprendere qualsiasi strada desiderasse, dato il suo amore per il Veneto. Salvini ha suggerito che se la regione riuscisse a ottenere l’autonomia, le Olimpiadi, le ristrutturazioni e altri progetti locali, sarebbe utile avere un rappresentante del Veneto in Europa per portare avanti tali iniziative, considerando che molte di esse dipenderanno dai rapporti con l’Europa nei prossimi anni.

Quando gli è stato chiesto del rischio di una “debacle” della Lega alle prossime elezioni europee, Salvini ha preferito concentrarsi su prospettive positive, affermando che la Lega crescerà.