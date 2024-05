Polemiche sull’Adunata – FdI contro ANPI e CGIL: “La vera pace garantita dai nostri militari, non dalla vuota retorica pacifista”

“Al fanatismo dei pacifisti preferiamo la rassicurante presenza, il buonsenso e l’equilibrio dei pacificatori, uomini e donne che servono la Patria per difendere la sicurezza e la libertà, dentro e fuori i confini nazionali. Per loro è doveroso il rispetto e la gratitudine, valori che per la formazione di una cittadinanza consapevole è necessario tramandare alle giovani generazioni”. Il deputato Silvio Giovine e Alessandro Benigno di Fratelli d’Italia esordiscono così in una nota congiunta, inserendosi nella polemica ‘antimilitarista’ innescata alla vigilia dell’Adunata degli Alpini a Vicenza da Mir, Anpi, Salam ragazzi dell’olivo, Siamo Vicenza aps, Flc e Cgil.

“Bene ha fatto l’Ufficio scolastico territoriale attraverso un protocollo d’intesa a concedere alle studentesse e agli studenti vicentini la facoltà di vivere un’esperienza umana ed educativa a fianco dei nostri militari, in servizio e in congedo, gli stessi che, a differenza dell’Anpi o della Cgil, nei casi di emergenza non si ammantano di vuota retorica ma si rimboccano le maniche e servono i cittadini con spirito di abnegazione”, affermano.

“I militari italiani, a maggior ragione nel contesto internazionale attuale, rappresentano un suggello di garanzia per le nostre istituzioni democratiche e non sono di certo fautori di violenza, morte e distruzione come qualcuno vorrebbe lasciar intendere per alimentare una narrazione livorosa e retrograda. La vera pace – concludono – non la garantiscono i pacifisti della domenica ma i pacificatori che portano il Tricolore sulle loro divise”.