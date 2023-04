Probabile chiusura del Melaro per la TAV: si corre ai ripari, probabili rotatorie in Regionale 11?

La probabile chiusura della strategica strada del Melaro per i lavori TAV mette in subbuglio mezza provincia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Giornale di Vicenza, vi sarebbe stata una riunione ristretta fra i sindaci interessati (Montecchio, Altavilla, Creazzo e Sovizzo) per trovare una soluzione agli inevitabili disagi al traffico in tutta l’area. L’ipotesi sarebbe quella della creazione di una o due rotatorie sulla Regionale 11. Un nuovo incontro sarebbe previsto oggi, degli stessi sindaci con i tecnici di Iricav 2 (consorzio d’imprese che si occupa della costruzione della TAV)

La chiusura del Melaro riguarderebbe il tratto da via Verdi fino alla rotatoria accanto al sottopasso Olmo. Sempre secondo quanto rivela Il Giornale di Vicenza le rotatorie potrebbero essere allestite a Tavernelle (una all’altezza del sottopasso di via Tabernulae e la seconda all’incrocio con via Cordellina) con il conseguente spegnimento dei semafori per fluidificare il traffico.