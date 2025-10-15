ATTUALITA'PROVINCIA Vicenza
15 Ottobre 2025 - 12.03

Poste Italiane cerca consulenti finanziari nel Vicentino

REDAZIONE
Poste Italiane ricerca in provincia di Vicenza candidati motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. L’opportunità è rivolta a laureati o laureandi, preferibilmente in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, con spiccata attitudine relazionale, capacità di comunicazione e orientamento al risultato. Costituiscono requisiti preferenziali la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, delle normative vigenti in materia e un forte interesse per il settore degli investimenti e della consulenza.

Le risorse selezionate parteciperanno a un percorso formativo dedicato, finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-specialistiche e all’inserimento in un ambiente dinamico e meritocratico, con reali possibilità di crescita professionale per poi confrontarsi direttamente con il lavoro in ufficio postale. I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze all’interno di uffici postali che diventano sempre più spazi dedicati alla relazione, focalizzati sulla creazione di un rapporto di fidelizzazione del cliente.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 3 novembre accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. 

Lavorare nel Gruppo Poste Italiane rappresenta una grande opportunità per un giovane laureato che si appresta ad entrare nel mercato del lavoro avendo l’opportunità di far parte della più grande infrastruttura di servizi in Italia presente su tutto il territorio e centrale nel tessuto socioeconomico del Paese.

