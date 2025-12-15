Pista ciclabile Riviera Berica – Arcugnano, approvato il tracciato tra strada di Longara e strada del Tormeno

La giunta comunale di Vicenza ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del primo stralcio dell’intervento “Completamento ciclabile Riviera Berica – Arcugnano”, per un importo complessivo di 300 mila euro. L’opera è finalizzata a potenziare la mobilità sostenibile e a garantire percorsi più sicuri per studenti, lavoratori e cittadini che quotidianamente si spostano tra Vicenza e il Comune di Arcugnano.

«Con questa approvazione compiamo un passo importante verso il completamento del collegamento ciclabile tra Vicenza e Arcugnano – sottolinea l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller –. L’obiettivo dell’amministrazione è favorire sempre di più la mobilità ciclabile tra il capoluogo e i comuni contermini, aumentando la quota di spostamenti sostenibili nei percorsi casa-lavoro e casa-scuola. Si tratta inoltre di un itinerario molto frequentato anche da turisti e cicloamatori diretti verso il lago di Fimon e il comprensorio dei Berici. Il primo stralcio consente di risolvere un nodo particolarmente pericoloso e trafficato, come quello del semaforo del Tormeno, offrendo una soluzione più sicura per chi si muove in bicicletta o a piedi».

L’intervento è inserito nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2025–2027 e rientra tra le nuove piste ciclabili previste dal Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile. Il progetto tiene conto anche delle richieste avanzate da associazioni e istituti scolastici, che hanno più volte sollecitato il completamento della rete ciclabile in un’area caratterizzata da traffico intenso e condizioni di scarsa sicurezza per pedoni e ciclisti.

Il primo stralcio approvato si articola in due tratti: un segmento lungo strada di Longara, in continuità con la pista ciclabile proveniente dalla Riviera Berica, e un secondo tratto che attraversa terreni agricoli compresi tra strada di Longara e strada del Tormeno.

Il secondo stralcio, attualmente in fase di progettazione, consentirà di completare il collegamento fino alla ciclabile già esistente al confine con Arcugnano e sarà finanziato attraverso un contributo provinciale già assegnato al Comune di Vicenza.

Per la realizzazione dell’opera è stata inoltre dichiarata la pubblica utilità, passaggio necessario per avviare le procedure di esproprio dei terreni interessati. La spesa complessiva di 300 mila euro sarà coperta mediante un mutuo da attivare presso la Cassa Depositi e Prestiti.

L’intervento, considerato strategico per l’integrazione delle reti ciclabili di Vicenza e Arcugnano, permetterà di creare una connessione ciclopedonale sicura, in sede propria, alternativa alle attuali strade trafficate e non adeguate alla mobilità dolce.