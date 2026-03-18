Paura alla Biennale di Venezia: incendio sul tetto del padiglione Serbia, vento complica i soccorsi

Un incendio è divampato questa mattina sul tetto del padiglione della Serbia ai Giardini della Biennale di Venezia, creando una grossa colonna di fumo visibile in tutta la città. L’allarme è scattato poco prima delle 10 alla centrale dei Vigili del Fuoco, mentre i lavori di coibentazione della struttura erano in corso.

Sul posto sono intervenute due Autopompe Lagunari (APL) del distaccamento di Venezia e un’imbarcazione del Nucleo Nautico di Marittima, con numerosi pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Il forte vento presente da martedì notte ha reso l’intervento particolarmente complesso, alimentando le fiamme e richiedendo più passaggi di controllo per evitare il rischio di propagazione.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e, dai primi accertamenti, il rogo ha interessato solo la copertura esterna del padiglione, senza danneggiare gli arredi, le opere in esposizione o le strutture vicine. La polizia locale di Venezia ha supportato i soccorsi con pattuglie in barca, garantendo il controllo della zona.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso, con i Vigili del Fuoco e i funzionari che mantengono sotto controllo la situazione per evitare qualsiasi ulteriore rischio.