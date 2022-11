OVEST VICENTINO – Violento scontro sulla Lungo Chiampo: ferito automobilista

Poco dopo le 15:00 di mercoledì 16 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 31 in Via Lungo Chiampo a Montebello Vicentino per un incidente stradale tra un mezzo pesante e un’autovettura: nonostante l’impatto violento e le condizioni dell’auto il conducente si è ferito lievemente ed è stato portato in ospedale per accertamenti con un codice verde. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi mentre l’autista dell’auto finita fuoristrada è stato preso in cura dai sanitari del Suem, stabilizzato e trasferito in ambulanza. Illeso l’autista del mezzo pesante. La polizia locale Vicenza Ovest di Arzignano e i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.