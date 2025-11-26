Ovest Vicentino – Attenzione: esercitazione notturna in galleria nella Pedemontana

Un’importante esercitazione di protezione civile è in programma domani, giovedì 27 novembre 2025, lungo la Superstrada Pedemontana Veneta. A partire dalle 21 e per circa quattro ore, la galleria Sant’Urbano Nord — tra i caselli di Arzignano e Valle Agno — sarà teatro di una simulazione di incidente complesso.

L’iniziativa, organizzata da SPV Spa e coordinata dalla Prefettura di Vicenza, riprodurrà un tamponamento tra un mezzo pesante e un’auto, seguito da un incendio all’interno del fornice in direzione nord. Lo scenario, classificato come evento di massima gravità, comporterà la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate nel tratto verso Treviso e Montecchio Maggiore, come previsto dal Piano di gestione delle emergenze.

L’esercitazione si svolgerà “a scala reale”, con l’impiego di mezzi e personale di tutte le strutture competenti: Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, SUEM 118, Pronto soccorso di Valdagno, Protezione civile provinciale, la stessa SPV e il gestore dell’autostrada Brescia–Padova.

L’obiettivo è verificare l’efficacia delle procedure operative previste per gli incidenti in galleria, in linea con il decreto legislativo 264/2006, e testare la rapidità dei flussi comunicativi tra il concessionario e gli enti di soccorso. L’attività servirà anche a controllare la coordinazione tra le diverse forze impegnate nella gestione delle emergenze sulla rete stradale.