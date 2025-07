Ospedale di Montecchio, nuove dotazioni per gli ambulatori oculistici

La dotazione degli ambulatori di Oculistica dell’ospedale di Montecchio Maggiore si arricchisce di due nuove dotazioni: si tratta di un tonometro a rimbalzo, utilizzato per misurare la pressione dell’occhio, e di un oftalmoscopio indiretto, per visualizzare la retina.

Entrambe le apparecchiature, del valore complessivo di 10 mila euro, sono state donate dalla Lega Comunale Pensionati San Pietro di Montecchio Maggiore.

«Ringrazio la Lega Comunale Pensionati San Pietro di Montecchio Maggiore per questa donazione – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – che dimostra ancora una volta come l’Oculistica dell’ospedale di Montecchio Maggiore rappresenti un punto di riferimento per i pazienti dell’Ovest Vicentino, senza dimenticare naturalmente l’attività di oculistica pediatrica per i pazienti di entrambi i distretti».

«Si tratta di apparecchiature che si affiancano ad altre già in nostro possesso – spiega la dott.ssa Sandra Radin, direttore dell’U.O.C. Oculistica dell’ospedale di Montecchio Maggiore – ma che ci sono molto utili perché in questo modo andremo a completare la dotazione di ciascun ambulatorio».

In particolare le donazioni saranno utilizzate negli ambulatori di Retina Medica, ai quali afferiscono appunto i pazienti con patologie della retina, a partire dalle maculopatie, che vengono trattate tramite iniezioni intravitreali.

Complessivamente, sono circa 1.500 i pazienti affetti da maculopatie in carico presso il reparto di Oculistica dell’ospedale di Montecchio, per un totale di 2.500 visite l’anno, e circa 2.500 sono anche le iniezioni intravitreali eseguite ogni anno.

Proprio su questo aspetto richiama l’attenzione Salvatore Risiglione, presidente del Lega Comunale Pensionati San Pietro di Montecchio Maggiore, nello spiegare come è nata l’idea della donazione: «Ogni anno cerchiamo di destinare delle risorse alla comunità, lo scorso anno avevamo supportato alcune case di riposo della zona, quest’anno abbiamo voluto fare qualcosa per l’Oculistica dell’ospedale, anche considerando che molti nostri soci sono appunto pazienti del reparto, dove sono sempre stati assistiti al meglio. In questo modo abbiamo voluto ringraziare il personale sanitario e allo stesso tempo fare qualcosa per la collettività».