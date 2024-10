Il dott. Alvaro è il nuovo direttore di Neochirurgia dell’Ulss 8 Berica

È stato nominato il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia dell’Ulss 8 Berica, dott. Lorenzo Alvaro, operante presso l’Ospedale San Bortolo dal 2014.

Il dott. Alvaro, 43 anni, originario di Pesaro, laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neurochirurgia, ha iniziato la sua carriera di neurochirurgo effettuando interventi di chirurgia vertebrale. Ha preso parte ad un progetto innovativo che ha analizzato l’impiego di mezzi di sintesi nel trattamento chirurgico delle fratture dorso lombari presso la Clinica di Neurochirurgia Oncologica d’Urgenza degli Ospedali Riuniti di Ancona. Nel 2014 è stato assunto presso l’Ulss 8 Berica come Dirigente Medico Neurochirurgo, ottenendo incarichi via via di crescente responsabilità. Nel contesto dell’Azienda ha collaborato al progetto di trattamento di stimolazione cerebrale profonda nei pazienti affetti da Malattia di Parkinson ed alle attività di pianificazione di imaging intraoperatorio presso la Neurochirurgia del “San Bortolo”. Ha gestito l’ambulatorio ed il day hospital per l’identificazione dei pazienti candidati all’intervento per idrocefalo ed altre problematiche della dinamica liquorale. Nel 2022 ha ottenuto l’incarico professionale di Alta Specializzazione per lo studio e il trattamento della sindrome da idrocefalo normoteso. Il suo curriculum operatorio conta oltre 2.000 interventi chirurgici. Parallelamente all’attività clinica, ha svolto anche un’intensa attività di ricerca ed ha inoltre all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

«Esprimo le mie più sentite congratulazioni al dott. Lorenzo Alvaro per la sua nomina a Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia di Vicenza – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica. Sono certa che sotto la sua guida, la Neurochirurgia dell’Ospedale Hub “San Bortolo” di Vicenza potrà continuare ad essere annoverata tra le Unità Operative altamente specialistiche con un riconoscimento nello scenario regionale e nazionale, offrendo alle persone assistite le migliori cure possibili implementando percorsi di innovazione clinica d’eccellenza. Auguro quindi al dott. Alvaro un buon lavoro, sicura che il suo contributo sarà prezioso».