23 Febbraio 2026

OLIMPICHETTO, UN GIOIELLO RACCONTATO DAI GIOVANI RESTAURATORI

Elisa Santucci
Presentati in Basilica Palladiana dagli studenti di ENGIM i lavori di riqualificazione della riproduzione in scala quasi 1 a 1 della scenografia realizzata nel 1948 su quella dell’originale Scamozzi. Un’eccellenza di progetto, un’opportunità di formazione e lavoro per i giovani restauratori, nonché un modo per mantenere viva una professione fondamentale per tutelare e valorizzare il nostro patrimonio artistico e architettonico.

