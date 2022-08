Nuoto, Leosport: le cadette sono campionesse italiane!

Le ragazze della squadra di nuoto di Leosport di Creazzo, annate 2004-05, sono la squadra campione d’italia nella categoria cadette!

Grande traguardo per la Leosport Creazzo che con 171 punti si aggiudica la classifica nazionale cadette superando di ben 41 punti la seconda in classifica.

Straordinario il risultato conseguito dalle ragazze di Creazzo: doppio oro per Sofia Sartori (100 e 200 farfalla), argento e bronzo per Nicole Santuliana (1500 e 800SL).

Fantastiche le staffette con un doppio oro nelle 4×100 e 4x200SL dove le ragazze hanno confermato che lo stile libero in questa categoria, è un affare tutto Leosport.

Per la società vicentina, comunque, non mancano i risultati anche nelle altre categorie: nella classifica Juniores maschile (2004/05), lasciando qualche punto lungo la strada, i ragazzi raggiungono il quarto posto con un solo punto di distacco dal podio.

Campionati eccezionali per Elia Codardini e Tommaso Griffante che in due vincono ben 6 medaglie. Sempre a podio Codardini con 2 ori e 2 bronzi mentre Griffante porta a casa un oro ed un bronzo.

Bella la staffetta 4x200SL dove Griffante, Codardini, Salvotelli e Luci si classificano al sesto posto.

Bilancio senza dubbio positivo per le categorie Juniores e Cadetti dove anche Giada Alzetta tra le Junior femmine, ha collezionato 2 argenti e tanta voglia di rivincita!

Si riparte con la categoria ragazzi per altri tre giorni di gare emozionanti.

Otto atleti difenderanno i colori Leosport in 18 gare individuali e 2 staffette.