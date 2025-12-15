Natale a Vicenza, da venerdì 28 più di 400 mila persone in centro

I dati elaborati da Confcommercio Vicenza evidenziano un buon afflusso di visitatori nelle ultime 3 settimane, con picchi l’8 e il 13 dicembre. Il presidente Piccolo: “Acquistare nei negozi è un beneficio per tutta la collettività”

Sono state oltre 410 mila le visite effettuate nel centro storico di Vicenza (area delle Mura Duecentesche), dallo scorso venerdì 28 novembre, quando è avvenuta l’accensione dell’albero di Natale in piazza dei Signori, alla giornata di ieri, domenica 14 dicembre.

È quanto rileva Confcommercio Vicenza, che ha elaborato i dati provenienti dalle reti mobili nella fascia oraria 9.00-22.00.

Dalla rilevazione sono esclusi i residenti e i pendolari, perché l’obiettivo della raccolta aggregata da parte dell’Associazione è stato quello di capire l’attrattività del centro storico, per cittadini e turisti, nel periodo natalizio. “Credo che il risultato sia molto soddisfacente – afferma Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza – segno che la città ha saputo valorizzare i “plus” che la caratterizzano in questo periodo: il centro storico vestito a festa con le luminarie, gli eventi e i mercatini e un’offerta commerciale di qualità, che costituisce già di per sé un elemento di attrazione”.

Tornando ai dati elaborati da Confcommercio Vicenza, nel periodo preso a riferimento il picco degli accessi alle Mura Duecentesche, dunque il “cuore” della città, si è verificato lunedì 8 dicembre con 34 mila visite, mentre sabato 13 dicembre le visite sono state oltre 32 mila. “Per fare un paragone – spiega il presidente Piccolo – nei sabati di novembre mediamente eravamo attorno alle 25 mila visite, dunque nei giorni di maggiore affluenza del periodo natalizio navighiamo su un 30% in più. Credo sia un segnale incoraggiante che speriamo si mantenga per tutte le Festività”.

A scegliere di recarsi in centro città nei giorni che precedono il Natale sono principalmente i vicentini, che totalizzano, sempre tra il 28 novembre e il 14 dicembre, oltre 311 mila visite. Seguono, nella classifica delle province, le visite dei cittadini padovani (quasi 19 mila) e veronesi (9 mila). Nel complesso gli accessi alle Mura Duecentesche di cittadini di nazionalità italiana sono state 384 mila. Gli stranieri totalizzano 26 mila visite, con in testa gli statunitensi che totalizzano 8 mila accessi.

“L’auspicio è che la maggior affluenza che stiamo registrando in questi giorni si trasformi in acquisti nei nostri negozi, perché siamo senza dubbio in uno dei momenti più importanti dell’anno per il commercio – sottolinea il presidente Piccolo – . In questo senso le previsioni sono positive: secondo un’analisi del Centro Studi di Confcommercio Nazionale, che possiamo declinare anche sul nostro territorio, quest’anno la spesa media per famiglia nel mese di dicembre raggiungerà quota 1.964 euro, 53 euro in più rispetto allo scorso anno e il budget pro capite sarà di 211 euro. Chiaro – prosegue il presidente di Confcommercio Vicenza – che non si spende solo in regali, ma anche per concedersi la serata al ristorante e servizi legati al benessere personale, ma la previsione è che per le “strenne” quest’anno si raggiungerà il livello più alto dal 2020”. Da qui l’invito del presidente Piccolo ai vicentini: “Facciamo i nostri acquisiti nei negozi, quelli che garantiscono un servizio essenziale per le città e i paesi e che, tra l’altro, con Natale mettono in campo tante iniziative per rendere più belle e accoglienti le nostre vie e le nostre piazze. Pensiamoci quando si tratta di fare un regalo di Natale: comprare nella rete dei negozi di vicinato significa fare una scelta che va a beneficio di tutta la collettività”.