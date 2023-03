Nasce il Polo ITS Veneto Bassano: cinque corsi di alta formazione post-diploma

Dal biennio formativo 2023-25 a Bassano del Grappa (VI) si arricchisce l’offerta formativa dell’ITS Academy Veneto per dare vita a un nuovo polo formativo di alta specializzazione tecnologica e fornire concrete opportunità occupazionali ai giovani e ridurre il fenomeno dello skill shortage.

Un nuovo polo per l’alta formazione tecnologica post diploma nasce nel territorio bassanese grazie all’ampliamento dell’offerta formativa che porta a cinque i corsi ITS Academy Veneto attivi nell’area di Bassano del Grappa e Asiago a partire dal biennio 2023-25. Ad annunciarlo oggi, presso la Sala Consiliare del Comune di Bassano, Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità di Regione Veneto, Elena Pavan, Sindaco di Bassano del Grappa, Mirella Nappa, Vice Direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Davide Berton, Consigliere ProvincialeProvincia di Vicenza e Cristiano Perale, Presidente Rete ITS Academy Veneto. Presenti le rappresentanze delle associazioni datoriali con Lara Bisin, Vicepresidente Confindustria Vicenza con delega al Capitale Umano, Riccardo Barbato, delegato di Confartigianato Imprese Vicenza all’Orientamento e ai rapporti con la scuola, Lorena Piazza, Presidente Mandamento di Bassano del Grappa di Apindustria Confimi Vicenza e Cinzia Fabris, Presidente CNA Veneto Ovest.

Il nuovo polo per la formazione di alto valore tecnologico sarà ufficialmente presentato agli studenti e alle studentesse delle classi quinte delle scuole secondarie superiori del Bassanese nelle prossime settimane in occasione di incontri mirati nelle singole scuole. A questi si aggiunge il ricco programma di open days, virtuali e in presenza, organizzati dalle singole Academy fino a luglio.

Tutti i corsi sono rivolti a studenti e studentesse con diploma quinquennale (Istituti tecnici, professionali, licei) e sono realizzati sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione e sono cofinanziati con il programma FSE+ Coesione Italia 21-27 Veneto.

Con i tre corsi già attivi nel territorio e i nuovi percorsi in avvio nel biennio 2023-25 i maturandi potranno scegliere di formarsi in ambito meccanico e meccatronico, turismo, moda, agroalimentare e nuove tecnologie della vita. La didattica teorica e di laboratorio si svolgerà negli spazi delle scuole superiori del territorio. Questo il dettaglio dell’offerta formativa che vedrà un’ulteriore crescita nei prossimi anni:

ITS AGROALIMENTARE VENETO : Agribusiness manager per le produzioni locali per la formazione di una figura che opera all’interno delle filiere di produzione, trasformazione e commercializzazione del comparto agro-montano e agro-industriale, attraverso l’adozione di buone pratiche definite per le produzioni sostenibili e biologiche e per la valorizzazione , e la promozione dei prodotti tipici del territorio montano e pedemontano , in relazione anche al turismo sostenibile .

: Agribusiness manager per le produzioni locali per la formazione di una figura che opera all’interno delle filiere di produzione, trasformazione e commercializzazione del comparto agro-montano e agro-industriale, attraverso l’adozione di buone pratiche definite per le per la , e la dei , in relazione anche al . ITS COSMO FASHION ACADEMY: Sportswear Product Manager, una figura professionale altamente specializzata nella creazione, progettazione e realizzazione di abbigliamento active e tecnico con particolare focus a tutti i processi di realizzazione del prodotto, dalla fase ideativa a quella della promozione, tramite strategie di marketing innovative.

ITS ACADEMY MECCATRONICO VENETO: Tecnico Superiore per l’Automazione e Sistemi Meccatronici un profilo che risponde alla richiesta trasversale delle aziende impegnate ad affrontare le sfide di Industry

4.0; e Tecnico superiore per le produzioni di articoli tecnici in elastomeri e termoplastici, unanuova figura fortemente richiesta dalle aziende del territorio del settore materie plastiche.

ITS ACADEMY TURISMO VENETO:Tourism Destination Marketing&Communication. Un corso, attivo ad Asiago, dedicato al turismo montano, per formare esperti nella gestione dell’accoglienza con particolare attenzione al settore turistico montano. L’obiettivo è fornire strumenti per la gestione più efficiente delle imprese turistiche tramite l’utilizzo di sistemi innovativi e nuove tecnologie, valorizzando il territorio e rendendo competitive le località.

Grazie alle iniziative messe in atto per il biennio 2023-25, oggi l’ITS Academy Veneto offre percorsi di alta formazione per le professioni di domani in tutte le aree economiche di sviluppo e crescita tecnologica del Paese, con oltre 70 corsi ITS in Veneto di cui 16 in provincia di Vicenza.

Una risposta efficace a tutti i settori economici interessati da una profonda trasformazione tecnologica e alla ricerca di figure professionali di alto livello da inserire subito al lavoro.

Un ulteriore passo verso la diminuzione del profondo divario esistente tra le competenze richieste dalle aziende, proiettate verso un futuro sempre più tecnologico e avanzato, e le conoscenze dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Uno skill shortage che pone in seria difficoltà tanto le aziende quanto i giovani, e sul quale si concentrano all’unanimità istituzioni, associazioni territoriali e imprese.

L’offerta formativa ITS Academy Veneto è caratterizzata da un apprendimento teorico e pratico svolto tra aula e laboratorio, con docenti provenienti prevalentemente dal mondo del lavoro, e poi direttamente in azienda con stage e tirocini formativi.

L’effettivo successo della formazione negli ITS Academy Veneto è dimostrato dall’ottimo posizionamento di molti corsi veneti nel ranking Indire 2022 che attesta l’alta occupabilità ad un anno dal diploma (dall’84 al 98%) su ben 260 percorsi monitorati in tutta Italia.

Hanno detto:

Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità di Regione Veneto

È questa una giornata di orientamento e informazione sul sistema ITS: l’Alta Formazione Superiore Tecnologica con profondi legami con la scuola e le aziende. Sono infatti due le componenti essenziali per i percorsi ITS: le imprese, e qui ci sono, e i ragazzi. Regione Veneto ha investito 66 milioni di euro nei percorsi delle otto ITS Academy in cui si stanno formano oltre 1500 futuri tecnici ma l’obiettivo e il raddoppio degli iscritti. Nel Bassanese il fabbisogno delle aziende è altissimo e quindi c’è spazio per aumentare i percorsi. Il coordinamento positivo tra tutti gli ITS porta come risultato il 98% di occupati dopo il diploma.

Elena Pavan, Sindaco di Bassano del Grappa (VI)

Di ITS si parlava da tempo a Bassano perché un polo studentesco come il nostro, con migliaia di studenti, ne avvertiva la mancanza. Finora però tutte le esigenze, del mondo della scuola e del mondo del lavoro, non erano coordinate tra di loro. Abbiamo chiesto ai vari soggetti di mettersi intorno ad un tavolo e di parlarne. Ci siamo incontrati a novembre e oggi siamo già pronti a lanciare questo progetto innovativo a dimostrazione quanto forte e determinata sia stata la volontà tutti. È una giornata importante per i ragazzi, le famiglie e per tutto il territorio.

Mirella Nappa, Vice Direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto

L’Ufficio scolastico Regionale individua lo sviluppo degli ITS come un obiettivo da perseguire in linea con il PNRR, in quanto livello di istruzione fondamentale. L’investimento del MIM per l’incremento dei laboratori ammonta a 42 milioni di euro ed ora è importante diffondere la conoscenza degli ITS tra le famiglie.

Davide Berton, Consigliere ProvincialeProvincia di Vicenza

Nella selezione degli investimenti la Provincia va incontro alle esigenze del tessuto produttivo territoriale e siamo quindi alla ricerca di spazi da dedicare anche agli ITS in vista del loro sviluppo.

Cristiano Perale, Presidente Rete ITS Academy Veneto

Il sistemaITS nasce per risolvere i problemi del fabbisogno di tecnici specializzati per le aziende del territorio e lo fa in tempi brevi. Abbiamo quindi grandi margini di crescita. Ma abbiamo anche la necessità di avere poli di riferimento con una precisa identità fisica, con sedi ITS, e i fondi per creare un’eccellenza formativa non mancano. Dall’altro stiamo lavorando sul campo della comunicazione affinché si diffonda la conoscenza del sistema ITS tra i giovani.

Giorgio Spanevello, Coordinatore Rete ITS Academy Veneto

L’area del Bassanese ha tutti i requisiti e i numeri per accogliere un polo ITS. In poco tempo abbiamo coinvolto tutti gli stakeholder qui presenti che hanno a cuore i giovani: istituzioni, scuola e imprese con il cappello di Regione Veneto sempre presente e attenta alle necessità del sistema ITS. Il Polo ITS Veneto Bassano amplia l’offerta formativa a disposizione di ragazzi e ragazze già dal biennio 2023-25.

Lara Bisin, Vicepresidente Confindustria Vicenza con delega al Capitale Umano

Quello di oggi deve essere un punto di partenza per tutta la Provincia, una sorta di progetto d’avanguardia a cui ne possano seguire diversi altri nei principali Comuni del Vicentino. Nel breve termine, è necessario che nascano, quindi, altri poli aggregativi, che riflettano il tessuto imprenditoriale dell’area in cui sorgono, che siano in grado di fare economie di scala e proporre un’offerta formativa completa e organica di modo che il totale sia superiore alla somma dei singoli istituti. I poli ITS dovrebbero funzionare come un’università in cui coesistono e collaborano diversi dipartimenti. A Bassano è stato fatto, si può sicuramente replicare anche in altre realtà.

Riccardo Barbato, delegato di Confartigianato Imprese Vicenza all’Orientamento e ai rapporti con la scuola

È con soddisfazione che Confartigianato Vicenza assiste alla nascita di un Polo ITS con ben 5 corsi concentrati in un’unica area territoriale. Se, come recenti indagini dimostrano, il senso del lavoro per i giovani è cambiato e che in cima alle loro priorità ci sono la voglia di crescere, di acquisire nuove competenze, di essere inseriti in un ambiente di lavoro stimolante e che permetta relazioni, sicuramente la piccola impresa è l’ambiente ideale contrariamente alle narrazioni che di queste realtà spesso si fanno.

Lorena Piazza, Presidente Mandamento di Bassano d.G. di Apindustria Confimi Vicenza

Il nuovo polo bassanese ITS Academy Veneto risponde alla grande necessità di specializzazione che avvertono le aziende del territorio. Abbiamo bisogno di figure preparate e queste oggi sono molto difficili da reperire. Progetti come questo vanno nella direzione di creare cultura e interesse per lo sviluppo delle competenze tra i giovani. Scegliere un percorso di studi specialistico ha una valenza motivazionale. Anche per questo motivo credo che ci debba essere un rapporto più stretto tra il mondo della scuola e quello delle imprese: in questo modo potranno capire cosa sarà loro richiesto in futuro e soprattutto quale strada intraprendere per un inserimento di qualità e soddisfacente nel mondo del lavoro. Una volta compreso questo i corsi ITS rappresentano una magnifica opportunità per approfondire e specializzare le loro competenze.

Cinzia Fabris, Presidente CNA Veneto Ovest

L’esperienza con i diplomati ITS è sempre molto positiva; questi tecnici sono una componente importante per le nostre aziende perché portano freschezza e innovazione, elementi fondamentali per continuare ad essere competitivi. I percorsi ITS rappresentano per i giovani di oggi una strada professionale di grande soddisfazione.